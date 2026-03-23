Electrodomésticos con 80% y en hasta 12 cuotas: en qué supermercados conseguirlos

También existen descuentos especiales para jubilados, que pueden acceder a rebajas adicionales con topes mensuales más amplios. En algunos casos, además, se habilitan cuotas según la entidad bancaria, lo que combina ahorro inmediato con financiación.

Por otro lado, Carrefour apuesta fuerte a la financiación. Con su tarjeta propia, ofrece hasta 6 cuotas sin interés en compras desde ciertos montos, lo que permite distribuir el gasto sin recargos.

A través del programa Mi Carrefour, los clientes pueden acceder a devoluciones que van del 10% al 20% en productos seleccionados, lo que implica un ahorro que se ve reflejado posteriormente. Además, se suman promociones cruzadas como el 2x1 en algunas categorías y descuentos que también pueden llegar al 80% en electrodomésticos chicos.

Otro punto a destacar es que Carrefour suele renovar sus ofertas de manera frecuente, lo que genera nuevas oportunidades de compra cada semana, especialmente en productos de uso cotidiano.

En la práctica, la elección entre uno u otro supermercado depende del objetivo del consumidor. Quienes buscan pagar menos en el momento suelen encontrar mejores condiciones en Coto, gracias a sus descuentos directos y reintegros inmediatos. En cambio, quienes necesitan financiar una compra o prefieren distribuir el gasto en el tiempo suelen inclinarse por Carrefour.

En todos los casos, revisar las condiciones, los topes de reintegro, los medios de pago y la vigencia de las promociones es fundamental para aprovechar al máximo los descuentos en electrodomésticos y lograr un ahorro real.