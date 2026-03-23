Electrodomésticos con 80% y en hasta 12 cuotas: en qué supermercados conseguirlos
Los supermercados vuelven a competir fuerte con promociones agresivas en electrodomésticos, combinando descuentos, cuotas sin interés y reintegros bancarios.
Durante marzo, los principales supermercados del país, activaron una nueva ola de descuentos en electrodomésticos, con rebajas que pueden alcanzar hasta el 80% en productos seleccionados. Estas promociones no solo incluyen precios más bajos, sino también opciones de financiación en cuotas sin interés, reintegros bancarios y beneficios adicionales con programas de fidelización.
En un contexto donde el consumo está más medido, estas estrategias buscan atraer a los clientes ofreciendo múltiples formas de ahorro. La clave está en combinar correctamente descuentos, cuotas y reintegros, ya que en muchos casos el beneficio final depende del medio de pago utilizado.
Además, las ofertas suelen renovarse semanalmente, por lo que estar atento a los catálogos y condiciones puede marcar una gran diferencia al momento de comprar.
Los descuentos imperdibles en electrodomésticos conseguirlos
En el caso de Coto, la propuesta se centra en el ahorro directo. Se pueden encontrar descuentos que rondan el 50% en distintas categorías, con picos de hasta el 80% en pequeños electrodomésticos como cafeteras, pavas eléctricas, licuadoras y freidoras de aire.
A esto se suma el programa Comunidad Coto, que permite acceder a reintegros de hasta el 30% pagando con tarjetas de débito de bancos como Nación, Provincia o Ciudad. Este beneficio puede acumularse con las promociones vigentes, generando un ahorro significativo en el precio final.
También existen descuentos especiales para jubilados, que pueden acceder a rebajas adicionales con topes mensuales más amplios. En algunos casos, además, se habilitan cuotas según la entidad bancaria, lo que combina ahorro inmediato con financiación.
Por otro lado, Carrefour apuesta fuerte a la financiación. Con su tarjeta propia, ofrece hasta 6 cuotas sin interés en compras desde ciertos montos, lo que permite distribuir el gasto sin recargos.
A través del programa Mi Carrefour, los clientes pueden acceder a devoluciones que van del 10% al 20% en productos seleccionados, lo que implica un ahorro que se ve reflejado posteriormente. Además, se suman promociones cruzadas como el 2x1 en algunas categorías y descuentos que también pueden llegar al 80% en electrodomésticos chicos.
Otro punto a destacar es que Carrefour suele renovar sus ofertas de manera frecuente, lo que genera nuevas oportunidades de compra cada semana, especialmente en productos de uso cotidiano.
En la práctica, la elección entre uno u otro supermercado depende del objetivo del consumidor. Quienes buscan pagar menos en el momento suelen encontrar mejores condiciones en Coto, gracias a sus descuentos directos y reintegros inmediatos. En cambio, quienes necesitan financiar una compra o prefieren distribuir el gasto en el tiempo suelen inclinarse por Carrefour.
En todos los casos, revisar las condiciones, los topes de reintegro, los medios de pago y la vigencia de las promociones es fundamental para aprovechar al máximo los descuentos en electrodomésticos y lograr un ahorro real.
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