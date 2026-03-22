Ofertas en supermercados: dónde encontrar las promos de hasta un 30% en seleccionados
Los beneficios son fundamentales para aprovechar en la renovación de cada uno de los equipos más importantes gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Coto pusieron en marcha sus nuevas promociones, con descuentos de hasta el 70% en electrodomésticos, incluyendo TVs, heladeras, lavarropas y aires acondicionados.
Las mejores ofertas en Supermercado Coto
La tostadora Yelmo es tan solo uno de los dispositivos en promoción. Con una potencia de 700 W y 6 niveles de tostado, es una opción muy popular para el hogar. La misma cuenta con temporizador electrónico y un botón de cancelación para corte manual.
Su precio regular es de $30.599 y, al aplicar un descuento del 15% con Comunidad Coto, el precio bonificado en 1 pago con Comunidad Coto queda en $26.009. Otro de los productos promocionados es el Smart TV led de la marca Top House de 43 pulgadas, full HD. Se puede optar por 6 cuotas sin interes, tomando en cuenta el precio regular, de $5.099,83
El precio regular es de $419.994 y, al aplicar un descuento del 15% con Comunidad Coto, el precio promocional queda en $355.945 aproximadamente. Se puede abonar en 6 cuotas sin interés, a precio regular, de $69.999.
Dentro de los electrodomésticos destinados al aseo, se encuentra un lavarropas automático Top House. Cuenta con carga frontal de 9 kilos.
El mismo tiene 15 programas de lavados, entre los que se encuentra el lavado rápido. El precio normal es de $798.999, pero cuenta con un precio promocional gracias a Comunidad Coto del 15%, abonando en un pago con un valor de $679.150 aproximadamente. Ss puede pagar en 6 cuotas sin interes de $133.166,50
En área de la climatización, uno de los productos destacados es el aire acondicionado Split THS de 2900 frigorías (3100 W) frío/calor. Cuenta con funciones clave como temporizador, función sueño, deshumidificación, entre otros. El valor sin descuento es de $820.788, pero con el 30% de Comunidad Coto en un pago, el valor queda en $573.895 aproximadamente. Se puede pagar en 12 cuotas sin interéss de $68.399,00.
Con respecto a la sección de entretenimiento, una de las opciones más destacadas es la PlayStation 5 digital. Cuenta con 1 TB de almacenamiento y 2 juegos (Returnal y Ratchet y Clank Rift Apart) y 1 joystick. El precio regular es de $1.229.999 y con el descuento del 10% con Comunidad Coto el valor es de $1.107.000 aproximadamente. Se puede abonar en 12 cuotas sin interés de $102.499,92
Otro electrodoméstico destacado son las heladeras y freezers. Una de estas es la heladera con freezer no frost BGH de 338 litros. La misma combina un diseño moderno, capacidad amplia y tecnología inverter, la cual permite conservar los alimentos con máxima eficiencia.
Gracias a su sistema No Frost, evita la formación de escarcha, conservando una refrigeración homogénea sin necesidad de descongelar manualmente. El valor regular es de $939.999, con un descuento del 15% en un pago con Comunidad Coto, con un valor aproximado de $799.000. Se puede pagar en 6 cuotas sin interes de $156.666,50.
En la categoría de informática, la Notebook GFAST es una de las opciones más destacadas. Cuenta con 16 GB de ram, 480 GB SSD de almacenamiento, una pantalla de 14 pulgadas y un procesador Intel Ultra 5.
Cuenta con Windows 11 y un valor regular de $1.099.999. Al aplicar el descuento del 20% en 1 pago con Comunidad Coto queda en $879.999,20. Asimismo, se puede pagar en 12 cuotas sin interes de $91.666,58. Para conocer todos los productos en promoción, se puede acceder a la página oficial de Coto.
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