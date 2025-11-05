En qué supermercados se encuentran los protectores solares con descuentos
Los beneficios son clave para poder aprovechar de cara a elegir tu crema para el verano y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En el caso de que la planificación de las vacaciones, en la web de Coto y Carrefour se ofrecen protectores solares en descuento para renovar la valija y afrontar las altas temperaturas.
Los protectores solares con descuentos en Coto
El increíble descuento sumamente aprovechable para esta época de ofertas en artículos de belleza, se trata de un “Protector Solar Media Fps 15 Zono 120ml”. El cual ahora se puede conseguir con un descuento del 35% en un pago.
Él preció con el importante descuento queda en $9.391,20y también cuenta con una relevante rebaja respecto al precio anterior, que era de $14.448,00.
- Modelo: Protector Solar Media Fps 15 Zono 120ml
- origen: Argentina
- Marca: ZONO
- Precio con descuento: $9.391,20
- Descuento aplicado: 35%
- Dónde conseguirlo: Sitió online del supermercado
Este protector solar, se destaca por estar realizada por la empresa ZONO, la cual cuenta con un catálogo ideal para los que deseen innovar y cuidar su cuerpo. Además, esta es una oferta ideal para estar moderno y al día con las ofertas.
Más protectores solares que están de oferta en Coto
Por otra parte, Coto también lanzó más promociones en protectores para cuidarte la piel. Por lo que una de las propuestas más destacadas es el “Bronceador Solar En Loción NIVEA Sun Intense Bronze Fps 6 X 200 Ml”, cuyo valor actual es de $11.094,85
- Modelo: Bronceador Solar En Loción NIVEA Sun Intense Bronze Fps 6 X 200 Ml
- origen: Argentina
- Marca: Nivea
- Precio con descuento: $11.094,85
- Descuento aplicado: 35%
- Dónde conseguirlo: Sitió online del supermercado
