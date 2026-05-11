Las ofertas disponibles que habrá en varios supermercados durante mayo
Durante mayo de 2026, distintos comercios adheridos lanzaron promociones especiales para quienes utilizan Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia.
Las promociones de Cuenta DNI continúan siendo una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para ahorrar en compras cotidianas. Durante mayo de 2026, la billetera virtual del Banco Provincia amplió sus beneficios y sumó descuentos en supermercados, carnicerías, pescaderías, gastronomía y comercios adheridos.
Además de mantener las promociones tradicionales, este mes también se agregaron beneficios especiales en marcas destacadas como Lucciano’s, Grido, Havanna, Guolis, La Fonte D’Oro y Le Park, ampliando aún más las posibilidades de ahorro para los usuarios.
Según la información difundida por Banco Provincia, una persona podría ahorrar más de $160.000 durante mayo si aprovecha todos los descuentos disponibles y alcanza los topes máximos de reintegro establecidos para cada promoción.
Uno de los rubros más importantes continúa siendo el de supermercados y carnicerías, ya que concentran algunos de los descuentos más utilizados por las familias durante el mes.
Cuándo es el descuento en carnicerías en mayo 2026
La promoción en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas puede utilizarse de lunes a viernes tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. El beneficio cuenta con un tope de $5.000 de reintegro semanal, lo que permite alcanzar un ahorro total de hasta $25.000 en todo mayo.
Desde Banco Provincia aclararon que el descuento solamente se aplica utilizando la aplicación de Cuenta DNI mediante:
- Pago con QR
- Clave DNI
- Dinero en cuenta
Además, remarcaron que no aplica para:
- Transferencias
- Tarjetas de crédito
- Tarjetas de débito
- QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales
Otro detalle importante es que el reintegro puede demorarse hasta 10 días hábiles luego de realizada la compra.
Supermercados adheridos y montos de descuento en mayo 2026
Durante mayo, varias cadenas de supermercados mantienen promociones especiales para quienes pagan con Cuenta DNI. Los porcentajes de descuento y los topes de reintegro cambian según el comercio adherido.
Los principales descuentos son:
- Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.
- Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.
- Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.
- Nini Mayorista: 15% de descuento los martes con tope de $20.000 diarios.
- La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope semanal de $5.000.
- Josimar: 15% de descuento los miércoles con tope de $6.000 semanales.
- Toledo: 15% de descuento los miércoles sin tope de reintegro.
También participan supermercados del interior bonaerense con un 15% de descuento los martes y miércoles, incluyendo cadenas como:
- Super 8
- La Amistad
- Sabor Criollo
- Super Güemes
- Super Sofía
- Supermercados Chacabuco
- Red Minicosto
Entre otros comercios adheridos.
Además, los jubilados y pensionados que cobran mediante Banco Provincia cuentan con un 5% adicional de ahorro en supermercados adheridos.
Por fuera de supermercados, Cuenta DNI también mantiene descuentos en:
- Gastronomía
- Ferias y mercados
- Librerías
- Farmacias y perfumerías
- Locales FULL YPF
Lo que convierte a mayo en uno de los meses con mayor cantidad de promociones disponibles para los usuarios de la billetera virtual.
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