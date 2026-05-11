Las ofertas disponibles que habrá en varios supermercados durante mayo

Desde Banco Provincia aclararon que el descuento solamente se aplica utilizando la aplicación de Cuenta DNI mediante:

Pago con QR

Clave DNI

Dinero en cuenta

Además, remarcaron que no aplica para:

Transferencias

Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito

QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales

Otro detalle importante es que el reintegro puede demorarse hasta 10 días hábiles luego de realizada la compra.

Supermercados adheridos y montos de descuento en mayo 2026

Durante mayo, varias cadenas de supermercados mantienen promociones especiales para quienes pagan con Cuenta DNI. Los porcentajes de descuento y los topes de reintegro cambian según el comercio adherido.

Los principales descuentos son:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro. Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.

20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro. Nini Mayorista: 15% de descuento los martes con tope de $20.000 diarios.

15% de descuento los martes con tope de $20.000 diarios. La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope semanal de $5.000.

10% de descuento los miércoles con tope semanal de $5.000. Josimar: 15% de descuento los miércoles con tope de $6.000 semanales.

15% de descuento los miércoles con tope de $6.000 semanales. Toledo: 15% de descuento los miércoles sin tope de reintegro.

También participan supermercados del interior bonaerense con un 15% de descuento los martes y miércoles, incluyendo cadenas como:

Super 8

La Amistad

Sabor Criollo

Super Güemes

Super Sofía

Supermercados Chacabuco

Red Minicosto

Entre otros comercios adheridos.

Además, los jubilados y pensionados que cobran mediante Banco Provincia cuentan con un 5% adicional de ahorro en supermercados adheridos.

Por fuera de supermercados, Cuenta DNI también mantiene descuentos en:

Gastronomía

Ferias y mercados

Librerías

Farmacias y perfumerías

Locales FULL YPF

Lo que convierte a mayo en uno de los meses con mayor cantidad de promociones disponibles para los usuarios de la billetera virtual.