La inteligencia artificial determinó cuál es la carrera más rentable para 2026
La herramienta tecnológica detectó carreras con demanda laboral real que podés arrancar después de los 35 sin tener que empezar desde cero.
La inteligencia artificial confirma que cambiar de carrera después de los 35 no solo es posible, sino que muchas veces es necesario. A esta edad, la experiencia laboral juega a favor, aunque también puede aparecer el desgaste de un rubro que ya no motiva o la necesidad de buscar mayor estabilidad.
Además, el mercado laboral actual exige adaptarse a nuevas tecnologías y competencias, lo que impulsa a muchas personas a explorar opciones con mejor salida laboral. Hoy existen múltiples herramientas digitales, cursos técnicos y formaciones especializadas para reinventarse profesionalmente sin tener que arrancar desde cero, aprovechando el conocimiento acumulado y potenciando nuevas habilidades.
Cuál es la carrera más rentable para estudiar en Argentina 2026, según la IA
La carrera más rentable para estudiar en Argentina en 2026 será Ingeniería en Sistemas y carreras vinculadas a tecnología e inteligencia artificial. El crecimiento de empresas digitales y la necesidad de especialistas impulsan cada vez más estos perfiles.
Las carreras con mejor salida laboral en Argentina para 2026
Además de Sistemas, existen otras profesiones que aparecen entre las más buscadas y mejor pagas para los próximos años.
Las principales opciones son:
- Ingeniería en Sistemas
- Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
- Ciberseguridad
- Desarrollo de Software
- Finanzas y Economía Digital
Especialistas aseguran que el avance tecnológico y la automatización seguirán generando nuevas oportunidades laborales en áreas vinculadas a programación, análisis de datos y seguridad informática. Además, muchas de estas carreras ofrecen posibilidades de trabajo remoto y salarios en dólares para profesionales argentinos.
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