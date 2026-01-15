Escapada por Buenos Aires: el pueblo con laguna para desconectar del ruido de la ciudad
Un destino que combina naturaleza, una pintoresca arquitectura y una tranquilidad única.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Una de las propuestas más elegidas por viajeros que buscan cambiar de aire sin invertir demasiado tiempo ni dinero está a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de Chascomús, una localidad con una gran laguna, paseos históricos y actividades para toda la familia, ideal para una escapada económica.
Qué se puede hacer en Chascomús
La laguna de Chascomús es el principal atractivo de este destino. No solo se trata de un lugar para admirar, sino también para disfrutar. Las actividades acuáticas como el kayak o simplemente un paseo en bote son una excelente forma de relajarse mientras se conecta con el agua y el entorno natural. Además, para quienes disfrutan de la pesca, la laguna también ofrece esta posibilidad, tanto desde la orilla como desde embarcaciones.
A lo largo del borde de la laguna, se encuentran áreas verdes ideales para hacer un picnic, caminar o simplemente sentarse a disfrutar de la vista. El atardecer sobre la laguna es una experiencia imperdible que te dejará maravillado por la belleza del lugar.
Más allá de la laguna, Chascomús también cuenta con una oferta de actividades turísticas interesantes. Entre sus atractivos históricos, podés visitar el Museo Pampeano, que relata la historia de la región, o explorar el parque "Los Libres del Sur", ideal para paseos tranquilos rodeados de naturaleza. Además, la estación de tren abandonada es un sitio pintoresco que llama la atención de quienes disfrutan de la fotografía y las historias de antaño.
El pueblo también cuenta con restaurantes y cafés donde podés disfrutar de una comida típica de la zona, complementando así la experiencia de una escapada relajante.
Dónde queda Chascomús
Chascomús es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, situada a unos 120 kilómetros al sureste de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Autovía 2 que conecta con Mar del Plata. Se encuentra en la región pampeana y es reconocida por su famosa laguna, que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Además, es cabecera del partido homónimo y combina historia, naturaleza y cultura en un entorno muy visitado.
Cómo llegar a Chascomús
Chascomús se encuentra a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino accesible y rápido de alcanzar. Si optás por el tren, podés tomar un ramal de la línea Roca que parte desde la estación Plaza Constitución. Si preferís ir en auto, la Ruta Provincial Nro 2 es la vía principal, y en el camino pasarás por el famoso parador "Atalaya", un clásico para quienes hacen esta ruta.
