Escapada por Buenos Aires: el pueblo con laguna para desconectar del ruido de la ciudad

El pueblo también cuenta con restaurantes y cafés donde podés disfrutar de una comida típica de la zona, complementando así la experiencia de una escapada relajante.

Dónde queda Chascomús

Chascomús es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, situada a unos 120 kilómetros al sureste de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Autovía 2 que conecta con Mar del Plata. Se encuentra en la región pampeana y es reconocida por su famosa laguna, que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Además, es cabecera del partido homónimo y combina historia, naturaleza y cultura en un entorno muy visitado.

Cómo llegar a Chascomús

Chascomús se encuentra a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino accesible y rápido de alcanzar. Si optás por el tren, podés tomar un ramal de la línea Roca que parte desde la estación Plaza Constitución. Si preferís ir en auto, la Ruta Provincial Nro 2 es la vía principal, y en el camino pasarás por el famoso parador "Atalaya", un clásico para quienes hacen esta ruta.