El increíble destino en Brasil para conocer y pasar unas vacaciones llenas de tranquilidad

Dónde queda São Miguel dos Milagres

Ubicado en la costa norte de Alagoas, a escasos kilómetros de Maragogi, este destino es ideal para quienes necesitan alejarse del estrés de la rutina diaria y recargar energías tras meses intensos de trabajo o estudio.

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

A apenas 100 kilómetros de Maceió, São Miguel dos Milagres se encuentra a unas dos horas de viaje en automóvil. El trayecto se debe realizar por las rutas AL-105, AL-435 y AL-101, donde se alternan vistas de la costa con paisajes rurales, ofreciendo postales que cautivan a quienes lo recorren.