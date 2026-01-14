Escapada por Buenos Aires: el pueblo para pasar un verdadero día de verano

Estas propuestas convierten a Tapalqué en un destino atractivo para quienes buscan un respiro diferente, sin recorrer largas distancias ni alejarse del contacto con la naturaleza.

Tapalque

Dónde queda Tapalqué

Situada a 248 km de la Ciudad de Buenos Aires, esta localidad ofrece un atractivo principal: su complejo de piscinas termales, que se encuentra cerca del centro.

Cómo llegar a Tapalqué

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar a Tapalqué por la Ruta Nacional 3 hasta Azul y luego tomar la Ruta Provincial 51. El trayecto demora entre tres y cuatro horas según el tráfico y las condiciones del camino.

También existe la posibilidad de contratar servicios de transporte o ir en combis turísticas que salen desde puntos clave del AMBA y ofrecen viajes organizados, especialmente los fines de semana y feriados largos.