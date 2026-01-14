Descubrí Salta: el destino en medio de la selva para ver animales y conectar con la naturaleza

La experiencia se completa con la gastronomía regional, donde se destacan platos típicos como tamales y humita, además de la posibilidad de adquirir artesanías locales en ferias y celebraciones populares.

Dónde queda Tartagal

Esta ciudad se encuentra en el noreste de la provincia de Salta, dentro de la región chaqueña serrana y en plena Selva de las Yungas, lo que le otorga un clima cálido y húmedo durante gran parte del año.

Está ubicada a unos 350 kilómetros de Salta Capital y a solo 57 kilómetros del límite con Bolivia, lo que permite complementar el viaje con otros destinos cercanos. Además, es una zona donde conviven ocho etnias de pueblos originarios, lo que la convierte en un punto de gran riqueza cultural.

Cómo llegar a Tartagal

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la opción más rápida es tomar un vuelo hasta Salta Capital y luego continuar el trayecto en micro, que conecta directamente ambas ciudades. El tiempo total estimado de viaje es de 8 a 10 horas.

También existen servicios de ómnibus de larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro y llegan de forma directa, con una duración aproximada de 27 a 30 horas.

Para quienes prefieran viajar en auto, el recorrido principal es por la Ruta Nacional 9 hacia el norte y luego la Ruta Nacional 34, con un tiempo estimado de manejo de unas 20 horas, sin contar paradas.

Este destino se consolida como una escapada diferente en Salta, ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza, la cultura y las tradiciones en el verano 2026