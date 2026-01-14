Descubrí Salta: el destino en medio de la selva para ver animales y conectar con la naturaleza
Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad, senderismo y gastronomía regional, lejos de los circuitos más tradicionales.
El norte argentino vuelve a posicionarse como una de las regiones más elegidas para viajar en el verano 2026, y dentro del turismo nacional hay un rincón de Salta que se destaca por su entorno selvático, su biodiversidad y su fuerte identidad cultural.
Ubicado en plena Selva de las Yungas, este destino combina paisajes verdes, reservas naturales, historia ancestral y una amplia variedad de actividades al aire libre. Además, es un punto estratégico para conocer costumbres locales y convivir con comunidades originarias que mantienen vivas sus tradiciones.
Qué se puede hacer en Tartagal
El principal atractivo de este destino es su entorno natural, perfecto para realizar senderismo por caminos selváticos, donde es posible adentrarse en uno de los espacios con mayor biodiversidad del país. Durante las caminatas se puede hacer avistaje de fauna y flora, con especies como tucanes, loros, monos y hasta tapires.
Entre los sitios imperdibles se encuentran la Reserva Acambuco, el Santuario Virgen de la Peña y el Monumento Natural Bosques Petrificados, un espacio de gran valor geológico que permite conocer restos fósiles de árboles prehistóricos y comprender la historia natural de la región.
En la ciudad, el recorrido puede continuar por la Plaza San Martín, el Centro Cultural y la Capilla y Mirador del Barrio La Loma, desde donde se obtiene una vista panorámica del casco urbano.
La experiencia se completa con la gastronomía regional, donde se destacan platos típicos como tamales y humita, además de la posibilidad de adquirir artesanías locales en ferias y celebraciones populares.
Dónde queda Tartagal
Esta ciudad se encuentra en el noreste de la provincia de Salta, dentro de la región chaqueña serrana y en plena Selva de las Yungas, lo que le otorga un clima cálido y húmedo durante gran parte del año.
Está ubicada a unos 350 kilómetros de Salta Capital y a solo 57 kilómetros del límite con Bolivia, lo que permite complementar el viaje con otros destinos cercanos. Además, es una zona donde conviven ocho etnias de pueblos originarios, lo que la convierte en un punto de gran riqueza cultural.
Cómo llegar a Tartagal
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la opción más rápida es tomar un vuelo hasta Salta Capital y luego continuar el trayecto en micro, que conecta directamente ambas ciudades. El tiempo total estimado de viaje es de 8 a 10 horas.
También existen servicios de ómnibus de larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro y llegan de forma directa, con una duración aproximada de 27 a 30 horas.
Para quienes prefieran viajar en auto, el recorrido principal es por la Ruta Nacional 9 hacia el norte y luego la Ruta Nacional 34, con un tiempo estimado de manejo de unas 20 horas, sin contar paradas.
Este destino se consolida como una escapada diferente en Salta, ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza, la cultura y las tradiciones en el verano 2026
