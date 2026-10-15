Escapada cerca de CABA: el rincón del Gran Buenos Aires que emula a la Toscana y es ideal para el fin de semana

Torrepueblo se inauguró en 2016, cuenta con estacionamiento sin cargo por lo que es muy accesible y además cuenta con una variada oferta gastronómica.

Dónde queda y cómo llegar a Torrepueblo

El complejo Torrepueblo está ubicado en el kilómetro 40,5 del ramal Escobar de la Panamericana en la localidad de Benavídez, zona Norte del Gran Buenos Aires.

Saliendo desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires se debe acceder a la Avenida 9 de julio, luego la Autopista Illia y posteriormente la Ruta Nacional 9 Panamericana (ramal Escobar). Hasta llegar a destino se recorren 43,5 kilómetros en auto.