Escapada cerca de CABA: el rincón del Gran Buenos Aires que emula a la Toscana y es ideal para el fin de semana
Un paseo de fin de semana por un predio de casi una hectárea que se asemeja a un pueblo de Italia.
Para olvidar las obligaciones de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares en la cercanía de Buenos Aires para hacerse una escapada y así desapegarse de los problemas laborales. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
En esta oportunidad, apenas a 40 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, aparece un predio de casi una hectárea que con su arquitectura rememora los pueblos de la toscana italiana. Se trata del complejo Torrepueblo, que está ubicado en el kilómetro 40,5 del ramal Escobar de la Panamericana en la localidad de Benavídez, zona Norte del Gran Buenos Aires. La visita es absolutamente gratuita.
Qué se puede hacer en Torrepueblo
Este paseo gratuito de estilo europeo inspirado en la toscana italiana tiene calles de piedra, galerías, balcones con flores que lo vuelven muy pintoresco. La arquitectura está muy bien pensada y logra generar la impresión de una ciudad amurallada y con un guiño a los viejos castillos italianos.
La idea es que los visitantes se sientan inmersos en un pueblito italiano y que puedan disfrutar de un paisaje medieval, sacándose fotos y disfrutando de shows, muestras de arte y un paseo de compras que está emplazado en el lugar.
Además es posible alojarse allí, ya que el complejo cuenta con suites que se pueden alquilar por una noche o bien durante todo el fin de semana. Las mismas tienen entre dos y tres ambientes están amuebladas y tienen balcón con terraza, además de que brindan acceso al spa, gimnasio y sala de juegos.
Torrepueblo se inauguró en 2016, cuenta con estacionamiento sin cargo por lo que es muy accesible y además cuenta con una variada oferta gastronómica.
Dónde queda y cómo llegar a Torrepueblo
El complejo Torrepueblo está ubicado en el kilómetro 40,5 del ramal Escobar de la Panamericana en la localidad de Benavídez, zona Norte del Gran Buenos Aires.
Saliendo desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires se debe acceder a la Avenida 9 de julio, luego la Autopista Illia y posteriormente la Ruta Nacional 9 Panamericana (ramal Escobar). Hasta llegar a destino se recorren 43,5 kilómetros en auto.
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