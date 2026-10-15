Buscan trabajadores para contar pingüinos en la Antártida por 2.500 euros al mes: todos los requisitos
El trabajo dura cinco meses, incluye el seguimiento de una colonia de pingüinos y la atención de un museo y una oficina de correos, pero exige vivir en una isla remota con unas condiciones muy limitadas.
Contar pingüinos, observar cómo nacen sus crías y vivir durante cinco meses en uno de los lugares más remotos del planeta. El plan puede parecer sacado de una película de aventuras, pero es una de las tareas que forman parte de un trabajo real en la Antártida, con un sueldo de entre 1.700 y 2.500 euros.
Se trata de una propuesta de UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), que cada año busca un equipo reducido para trabajar rodeado de hielo y pingüinos. Combina tareas de atención al público, conservación histórica y seguimiento de la fauna local. Además del salario, la organización cubre el alojamiento, la comida y el equipamiento necesario para soportar las condiciones climáticas extremas.
El destino de los seleccionados es la isla Goudier, un trozo de roca e hielo del tamaño de un campo de fútbol situado en el archipiélago Palmer. Allí se levanta Port Lockroy, una emblemática base militar fundada en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial bajo la misteriosa Operación Tabarín. Tras quedar abandonada en 1962, la instalación se restauró tres décadas después y hoy opera como Sitio y Monumento Histórico bajo la protección del Tratado Antártico.
En la actualidad, el recinto alberga un pequeño museo, una tienda de recuerdos y la famosa Penguin Post Office, una oficina de correos operativa. Durante el verano, que se prolonga de noviembre a marzo, la base recibe entre 10.000 y 18.000 visitantes procedentes de los cruceros de expedición que fondean en la zona. El equipo tiene la misión de atender la tienda, guiar a los turistas, clasificar la correspondencia y sellar a mano más de 80.000 postales por temporada.
El censo de pingüinos: la misión estrella
Más allá de la atención al público, el corazón del proyecto radica en la investigación científica. El equipo es responsable de supervisar y censar la colonia de pingüinos papúa que habita la isla, un monitoreo ambiental que el British Antarctic Survey realiza de forma ininterrumpida desde 1996 para medir el éxito reproductivo de las aves y el impacto del turismo.
El protocolo exige una disciplina impecable para no alterar el ecosistema. Durante las primeras semanas, los trabajadores solo inspeccionan una subcolonia específica cada dos días para reducir al mínimo su presencia. El momento clave llegacuando el 95% de los nidos ya tiene huevos: en ese instante, todo el equipo sale a barrer la isla para ejecutar el censo global. En diciembre de 2024, por ejemplo, contabilizaron 571 nidos y 938 huevos. La operación se repite al final de la temporada con los polluelos ya agrupados en guarderías, realizando recuentos sucesivos hasta lograr que dos cifras seguidas tengan un margen de diferencia inferior al 10%.
Cuáles son las tareas que se deben realizar en la base
- Atender a los turistas: recibir a los visitantes y brindar información sobre la historia de la base
- Trabajar en la tienda de recuerdos:organizar y vender productos a quienes llegan en los cruceros
- Clasificar y sellar correspondencia:procesar las cartas y postales que pasan por la oficina postal antártica
- Colaborar con el monitoreo ambiental:participar en los censos de la colonia de pingüinos que habita la isla
- Mantener las instalaciones: realizar tareas cotidianas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los espacios
Sin ducha diaria ni red eléctrica
Pese a lo atractivo del paisaje, la convivencia no es apta para cualquiera. La base carece de agua corriente, por lo que el agua potable debe trasladarse manualmente en bidones de 20 litros desde los barcos que visitan la isla. Esta limitación reduce drásticamente la higiene personal: las duchas suelen realizarse una vez por semana. Si un temporal de nieve impide la llegada de embarcaciones, los trabajadores pueden pasar hasta dos semanas sin ducharse.
El inodoro es de campaña y requiere un vaciado diario a mano por parte del equipo. Además, como la energía proviene exclusivamente de paneles solares, el uso de electrodomésticos de alto consumo como secadores de pelo o microondas está estrictamente prohibido. Tampoco existe cobertura móvil convencional; para comunicarse con sus familias, el personal depende de una señal de internet por satélite de ancho de banda limitado o del wifi que comparten los barcos cuando están fondeados.
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