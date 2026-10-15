Buscan trabajadores para contar pingüinos en la Antártida por 2.500 euros al mes: todos los requisitos

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El protocolo exige una disciplina impecable para no alterar el ecosistema. Durante las primeras semanas, los trabajadores solo inspeccionan una subcolonia específica cada dos días para reducir al mínimo su presencia. El momento clave llegacuando el 95% de los nidos ya tiene huevos: en ese instante, todo el equipo sale a barrer la isla para ejecutar el censo global. En diciembre de 2024, por ejemplo, contabilizaron 571 nidos y 938 huevos. La operación se repite al final de la temporada con los polluelos ya agrupados en guarderías, realizando recuentos sucesivos hasta lograr que dos cifras seguidas tengan un margen de diferencia inferior al 10%.

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Cuáles son las tareas que se deben realizar en la base

Atender a los turistas: recibir a los visitantes y brindar información sobre la historia de la base

recibir a los visitantes y brindar información sobre la historia de la base Trabajar en la tienda de recuerdos: organizar y vender productos a quienes llegan en los cruceros

organizar y vender productos a quienes llegan en los cruceros Clasificar y sellar correspondencia: procesar las cartas y postales que pasan por la oficina postal antártica

procesar las cartas y postales que pasan por la oficina postal antártica Colaborar con el monitoreo ambiental: participar en los censos de la colonia de pingüinos que habita la isla

participar en los censos de la colonia de pingüinos que habita la isla Mantener las instalaciones: realizar tareas cotidianas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los espacios

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Sin ducha diaria ni red eléctrica

Pese a lo atractivo del paisaje, la convivencia no es apta para cualquiera. La base carece de agua corriente, por lo que el agua potable debe trasladarse manualmente en bidones de 20 litros desde los barcos que visitan la isla. Esta limitación reduce drásticamente la higiene personal: las duchas suelen realizarse una vez por semana. Si un temporal de nieve impide la llegada de embarcaciones, los trabajadores pueden pasar hasta dos semanas sin ducharse.

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El inodoro es de campaña y requiere un vaciado diario a mano por parte del equipo. Además, como la energía proviene exclusivamente de paneles solares, el uso de electrodomésticos de alto consumo como secadores de pelo o microondas está estrictamente prohibido. Tampoco existe cobertura móvil convencional; para comunicarse con sus familias, el personal depende de una señal de internet por satélite de ancho de banda limitado o del wifi que comparten los barcos cuando están fondeados.

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