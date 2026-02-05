Escapada a la Costa Atlántica: la playa de Buenos Aires con entretenimiento y tranquilidad
Entre las distintas propuestas para disfrutar del verano 2026, hay un destino de la Costa Atlántica bonaerense que vuelve a posicionarse como uno de los más elegidos.
Este destino se caracteriza por ofrecer playas extensas, con balnearios equipados, propuestas deportivas y música en vivo al atardecer, sin perder su esencia ligada al entorno natural. A lo largo del día, invita al relax absoluto, mientras que por las noches despliega una agenda variada de actividades culturales, gastronómicas y recreativas.
Ubicada a 375 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, esta ciudad costera limita con Cariló al norte y con Mar de las Pampas al sur, lo que le permite mantener un perfil versátil: animado, pero sin llegar al exceso, y tranquilo, sin resultar monótono.
Qué se puede hacer en Villa Gesell
La oferta turística de Villa Gesell es amplia y diversa, pensada para adaptarse a distintos perfiles de visitantes. Sus balnearios son el corazón de la actividad durante el día, con paradores que brindan servicios completos, canchas para deportes de playa y propuestas recreativas para todas las edades.
Al caer el sol, muchos de estos espacios suman bandas en vivo y DJs, generando un ambiente relajado y festivo que atrae especialmente al público joven. Las tardes de playa y mate se transforman, casi sin transición, en encuentros musicales frente al mar.
Para quienes priorizan el contacto con la naturaleza, el Pinar del Norte es una visita imperdible. Este bosque histórico alberga la primera casa del fundador de la ciudad, hoy convertida en museo, además del Vivero Municipal. Sus senderos son ideales para caminar, andar en bicicleta o disfrutar de una merienda bajo la sombra de los pinos.
Otra experiencia destacada es la visita al Faro Querandí, dentro de la Reserva Natural Municipal. Se accede mediante excursiones en vehículos 4x4, atravesando médanos gigantes y paisajes prácticamente vírgenes. Es una propuesta perfecta para quienes buscan adrenalina y postales únicas del mar.
La vida cultural también ocupa un lugar central, con ferias de artesanos, encuentros corales y actividades en la Plaza Carlos Gesell. Por la noche, la Avenida 3 se vuelve peatonal y concentra la mayor parte de la actividad: teatros, cine, salas de juegos, espectáculos callejeros y una gastronomía variada que va desde panqueques tradicionales hasta pescados frescos.
Dónde queda Villa Gesell
Villa Gesell se ubica en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y es la ciudad cabecera del partido homónimo. Limita al norte con Cariló, perteneciente al partido de Pinamar, y al sur con Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul.
La ciudad se encuentra a una distancia aproximada de 375 kilómetros de CABA, lo que la convierte en una opción accesible para escapadas de pocos días o vacaciones completas durante la temporada de verano.
Cómo llegar a Villa Gesell
En auto desde Buenos Aires, el recorrido más habitual es tomar la Autovía 2 hasta Dolores, luego continuar por la Ruta Provincial 63 hasta la Esquina de Crotto y finalmente empalmar con la Ruta Provincial 11 (Interbalnearia). El viaje tiene una duración estimada de cuatro horas, dependiendo del tránsito en temporada alta.
Otra alternativa es el tren de la línea Roca, que llega hasta la estación Divisadero de Pinamar, y desde allí completar el tramo final en colectivo local o servicio de transfer.
La opción más utilizada sigue siendo el micro de larga distancia, con servicios diarios desde distintos puntos del país. La Terminal de Villa Gesell recibe unidades durante las 24 horas en verano. Además, existe la posibilidad de volar hasta el aeropuerto de Mar del Plata y trasladarse por vía terrestre en aproximadamente una hora.
