Escapada a la Costa Atlántica: la playa de Buenos Aires con entretenimiento y tranquilidad

Otra experiencia destacada es la visita al Faro Querandí, dentro de la Reserva Natural Municipal. Se accede mediante excursiones en vehículos 4x4, atravesando médanos gigantes y paisajes prácticamente vírgenes. Es una propuesta perfecta para quienes buscan adrenalina y postales únicas del mar.

La vida cultural también ocupa un lugar central, con ferias de artesanos, encuentros corales y actividades en la Plaza Carlos Gesell. Por la noche, la Avenida 3 se vuelve peatonal y concentra la mayor parte de la actividad: teatros, cine, salas de juegos, espectáculos callejeros y una gastronomía variada que va desde panqueques tradicionales hasta pescados frescos.

Dónde queda Villa Gesell

Villa Gesell se ubica en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y es la ciudad cabecera del partido homónimo. Limita al norte con Cariló, perteneciente al partido de Pinamar, y al sur con Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul.

La ciudad se encuentra a una distancia aproximada de 375 kilómetros de CABA, lo que la convierte en una opción accesible para escapadas de pocos días o vacaciones completas durante la temporada de verano.

Cómo llegar a Villa Gesell

En auto desde Buenos Aires, el recorrido más habitual es tomar la Autovía 2 hasta Dolores, luego continuar por la Ruta Provincial 63 hasta la Esquina de Crotto y finalmente empalmar con la Ruta Provincial 11 (Interbalnearia). El viaje tiene una duración estimada de cuatro horas, dependiendo del tránsito en temporada alta.

Otra alternativa es el tren de la línea Roca, que llega hasta la estación Divisadero de Pinamar, y desde allí completar el tramo final en colectivo local o servicio de transfer.

La opción más utilizada sigue siendo el micro de larga distancia, con servicios diarios desde distintos puntos del país. La Terminal de Villa Gesell recibe unidades durante las 24 horas en verano. Además, existe la posibilidad de volar hasta el aeropuerto de Mar del Plata y trasladarse por vía terrestre en aproximadamente una hora.