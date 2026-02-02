Jericoacoara, el paraíso de dunas y lagunas en Ceará: qué hacer y cómo llegar
Queda a 300 km de Fortaleza. Es un pueblo rodeado de arena y mar ideal para desconectar. Ofrece paseos en buggy, lagunas de agua dulce y una gran vida nocturna.
Brasil también dispone de diversas atracciones lejos de los grandes epicentros, valorados por atraer a cientos de turistas en cada verano. Estos sitios son perfectos para relajarse lejos del bullicio de las grandes ciudades y no solo sumergirse en sus extensas playas, sino también en sus costumbres, tradiciones y propuestas.
En ese mapa aparece Jericoacoara, en el estado de Ceará. Un pueblo pequeño, rodeado de dunas, lagunas de agua dulce y playas abiertas, donde la simpleza cautiva a cientos de visitantes en cada receso. Una de sus puntos más valorados es su cercanía con Fortaleza, permitiendo el arribo de forma simple y rápida desde diferentes puntos de Sudamérica.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
Jericoacoara ofrece planes para todos los gustos. Quienes buscan serenidad encuentran en el mar la mejor respuesta, ya que pueden caminar por la orilla o contemplar el paisaje atrapante que este sitio ofrece. El entorno, además, es perfecto para relajarse lejos del ruido y caos de las grandes ciudades.
Por otro lado, el destino tiene acción con sus recorridos en vehículos por las dunas, travesías que aportan un shock de adrenalina en medio de la calma. Al caer la tarde, el pueblo cambia de energía con los bares y restaurantes que llenan las calles de música y movimiento, creando un clima ideal tomar algo con buena vibra.
Dónde queda Jericoacoara
Jericoacoara está en el noreste de Brasil, dentro del estado de Ceará, una zona conocida por su clima estable y paisajes naturales. La región mantiene temperaturas cálidas durante todo el año, lo que la vuelve atractiva en cualquier temporada.
El pueblo se encuentra a unos 300 kilómetros de Fortaleza, permitiendo un arribo sencillo mediante vuelos que conectan el destino con diferentes puntos sudamericanos.
Cómo llegar a Jericoacoara
La forma más común de llegar a Jericoacoara es volar hasta Fortaleza y luego tomar una conexión aérea corta hacia el aeropuerto más cercano al pueblo. Es la opción más rápida y cómoda para quienes quieren evitar traslados largos.
Otra posibilidad es ir por tierra. Desde distintas ciudades de Ceará salen traslados que combinan tramos de ruta con caminos de arena, por lo que el viaje es más extenso y lleva varias horas.
