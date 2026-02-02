Jericoacoara, el paraíso de dunas y lagunas en Ceará: qué hacer y cómo llegar

El pueblo se encuentra a unos 300 kilómetros de Fortaleza, permitiendo un arribo sencillo mediante vuelos que conectan el destino con diferentes puntos sudamericanos.

Cómo llegar a Jericoacoara

La forma más común de llegar a Jericoacoara es volar hasta Fortaleza y luego tomar una conexión aérea corta hacia el aeropuerto más cercano al pueblo. Es la opción más rápida y cómoda para quienes quieren evitar traslados largos.

Otra posibilidad es ir por tierra. Desde distintas ciudades de Ceará salen traslados que combinan tramos de ruta con caminos de arena, por lo que el viaje es más extenso y lleva varias horas.