Escapada a Mendoza: el paraíso natural a los pies de la Cordillera ideal para todo el año

Dónde queda Uspallata

Uspallata se ubica a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en un valle montañoso rodeado por la Cordillera de los Andes. Esta localización estratégica lo convierte en un excelente punto de partida para explorar otras zonas turísticas cercanas, como Potrerillos, Villavicencio o incluso cruzar a Chile por el paso fronterizo Los Libertadores.

Gracias a su altura y clima, las vistas cambian de forma notable a lo largo del año, por lo que siempre hay algo distinto para descubrir. Esto lo hace ideal no solo para una escapada puntual, sino también para planificar una estadía más larga y recorrer la región en profundidad.

Cómo llegar a Uspallata

La forma más directa de llegar es por la Ruta Nacional 7, que conecta la ciudad de Mendoza con el pueblo. El camino está asfaltado y bien señalizado, lo que facilita el viaje en auto. También hay servicios regulares de colectivos que cubren este tramo.

Para los más aventureros, la Ruta Provincial 52 ofrece un recorrido de ripio con vistas panorámicas impresionantes, recomendado para vehículos preparados. Otra alternativa es la Ruta Provincial 13, menos transitada, que brinda un contacto más cercano con el paisaje pero requiere precaución al conducir.