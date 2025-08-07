Escapada a Mendoza: el paraíso natural a los pies de la Cordillera ideal para todo el año
Entre montañas, historia y aire puro, este destino mendocino sorprende en cualquier estación. Ideal para quienes buscan relajarse o animarse a la aventura, combina paisajes imponentes y actividades para todos los gustos.
En Mendoza hay rincones que parecen escenarios de película, donde la tranquilidad de la montaña se mezcla con el sonido del viento y el aroma a tierra húmeda. Uno de esos lugares cautiva por sus vistas hacia la Cordillera de los Andes, con un entorno perfecto para disfrutar tanto en los días fríos como en el calor del verano.
Este pueblo es conocido por ser un punto de encuentro para los amantes del turismo aventura y de la naturaleza en estado puro. En invierno, la nieve cubre las cimas cercanas, ofreciendo un marco único para caminar, descansar y contemplar. En verano, en cambio, los senderos y ríos de la zona invitan a explorarlo de otra manera, con colores y aromas distintos.
Además, conserva una rica historia y cultura local que se refleja en su gastronomía y en la calidez de su gente. Quienes llegan suelen elegir hospedarse en cabañas o estancias, lo que permite una experiencia más inmersiva y auténtica, lejos del ritmo acelerado de la ciudad.
Qué se puede hacer en Uspallata
En Uspallata, las opciones de actividades son variadas y para todos los niveles. Podés hacer caminatas por senderos naturales con vistas impresionantes, visitar el famoso Puente del Inca —una formación geológica teñida de colores únicos y con aguas termales— o acercarte al Parque Aconcagua para admirar la montaña más alta de América.
También es posible recorrer antiguos sitios históricos, como ruinas incas y construcciones de adobe que cuentan parte del pasado de la región. La gastronomía local ofrece desde platos típicos mendocinos hasta opciones gourmet, ideales para recuperar energías después de un día al aire libre.
Dónde queda Uspallata
Uspallata se ubica a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en un valle montañoso rodeado por la Cordillera de los Andes. Esta localización estratégica lo convierte en un excelente punto de partida para explorar otras zonas turísticas cercanas, como Potrerillos, Villavicencio o incluso cruzar a Chile por el paso fronterizo Los Libertadores.
Gracias a su altura y clima, las vistas cambian de forma notable a lo largo del año, por lo que siempre hay algo distinto para descubrir. Esto lo hace ideal no solo para una escapada puntual, sino también para planificar una estadía más larga y recorrer la región en profundidad.
Cómo llegar a Uspallata
La forma más directa de llegar es por la Ruta Nacional 7, que conecta la ciudad de Mendoza con el pueblo. El camino está asfaltado y bien señalizado, lo que facilita el viaje en auto. También hay servicios regulares de colectivos que cubren este tramo.
Para los más aventureros, la Ruta Provincial 52 ofrece un recorrido de ripio con vistas panorámicas impresionantes, recomendado para vehículos preparados. Otra alternativa es la Ruta Provincial 13, menos transitada, que brinda un contacto más cercano con el paisaje pero requiere precaución al conducir.
