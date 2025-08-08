Escapadas por Buenos Aires: el pueblo cercano con una frondosa historia ferroviaria

Dónde queda Plomer

Este pueblo se encuentra dentro del partido de General Las Heras, a unos 92 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su ubicación lo convierte en un destino ideal para una visita de un día o un fin de semana corto, disfrutando de la tranquilidad del campo sin alejarse demasiado de la capital.

Cómo llegar a Plomer

Para llegar en auto desde CABA, hay que tomar el Acceso Oeste y luego continuar por la Ruta Provincial 6. Desde allí, se desvía hacia General Las Heras y se sigue la señalización que lleva directamente a Plomer. El viaje dura aproximadamente una hora y media, dependiendo del tráfico.