Escapadas por Buenos Aires: el pueblo cercano con una frondosa historia ferroviaria
Un rincón detenido en el tiempo, con calles tranquilas y una estación que guarda historias de otra época. A solo 100 kilómetros de la capital, es el lugar perfecto para una escapada diferente.
En la provincia de Buenos Aires, todavía quedan pueblos que parecen ajenos al paso del tiempo, donde el silencio y el verde dominan el paisaje. Uno de ellos es un pequeño destino rural que conserva su identidad histórica y ferroviaria, atrayendo a quienes buscan desconectar del ritmo acelerado de la ciudad.
Lejos de los circuitos turísticos más conocidos, este lugar se caracteriza por su calma absoluta y por ofrecer un contacto genuino con la vida de campo. Con menos de 200 habitantes, la hospitalidad de su gente y la simpleza de sus costumbres son parte del encanto que conquista a los visitantes.
Su fundación está ligada al desarrollo del ferrocarril, un símbolo que marcó su crecimiento y que, aunque hoy ya no funciona, sigue siendo el corazón del pueblo. Caminar por sus calles es encontrarse con vestigios de ese pasado, junto con la serenidad de los paisajes rurales que lo rodean.
Qué se puede hacer en Plomer
En Plomer, la antigua estación de tren es una visita obligada. Inaugurada en 1908, fue el punto neurálgico del pueblo, conectando General Las Heras con González Catán y, en tiempos más lejanos, incluso con Rosario. Hoy es un lugar de encuentro para los vecinos y un atractivo para quienes buscan fotos con aire retro.
El encanto rural también se vive en sus peñas folclóricas, almacenes y parrillas que ofrecen platos típicos con sabor bien criollo. Lugares como El Vasquito, Los Tobianos o El Mangrullo son ideales para probar carnes a la parrilla y especialidades de la zona, siempre acompañadas por la calidez de los locales.
Dónde queda Plomer
Este pueblo se encuentra dentro del partido de General Las Heras, a unos 92 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su ubicación lo convierte en un destino ideal para una visita de un día o un fin de semana corto, disfrutando de la tranquilidad del campo sin alejarse demasiado de la capital.
Cómo llegar a Plomer
Para llegar en auto desde CABA, hay que tomar el Acceso Oeste y luego continuar por la Ruta Provincial 6. Desde allí, se desvía hacia General Las Heras y se sigue la señalización que lleva directamente a Plomer. El viaje dura aproximadamente una hora y media, dependiendo del tráfico.
