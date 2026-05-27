El destino salvaje entre montañas y quebradas que esconde un escenario imponente en Argentina
Más allá de los clásicos turísticos, existen rincones escondidos que cautivan por sus paisajes salvajes, sus montañas rojizas y la tranquilidad que ofrecen lejos de las grandes multitudes.
Entre selva, quebradas y caminos rodeados de naturaleza aparece un sitio que combina aventura, historia y escenarios naturales únicos. Cada vez más viajeros llegan hasta este lugar buscando una experiencia distinta, conectada con la naturaleza y el silencio.
Ubicada dentro de la región de las Yungas jujeñas, esta cascada sorprende por el color de sus formaciones rocosas, el sonido constante del agua y los senderos naturales que atraviesan la vegetación.
Además del atractivo visual, el lugar mantiene un perfil poco explorado, ideal para quienes buscan escapadas tranquilas y alejadas del turismo masivo.
Qué se puede hacer en Cascada Colorada
Uno de los principales atractivos de Cascada Colorada son sus caminatas rodeadas de naturaleza. Los senderos atraviesan sectores de selva y permiten observar distintas especies de aves, árboles y formaciones rocosas características de la zona.
Muchos visitantes aprovechan para descansar junto al arroyo, realizar picnics o simplemente disfrutar del paisaje. El agua cristalina y las piedras rojizas generan un escenario perfecto para sacar fotografías.
Otra de las actividades más elegidas es refrescarse en las pequeñas zonas de agua que se forman cerca de la cascada, especialmente durante los días de calor.
El sitio también posee un importante valor histórico y cultural. En los alrededores se encontraron antiguos morteros utilizados por comunidades originarias que habitaban la región hace cientos de años.
Por eso, además de su atractivo natural, el lugar conserva una fuerte conexión con la historia ancestral de Jujuy.
Dónde queda Cascada Colorada
Cascada Colorada se encuentra en el paraje El Fuerte, dentro del departamento Santa Bárbara, en la provincia de Jujuy.
Está ubicada a aproximadamente 100 kilómetros de San Salvador de Jujuy y muy cerca de la localidad de Santa Clara.
La cascada aparece en plena región selvática de las Yungas, rodeada de montañas, vegetación abundante y caminos naturales que vuelven al paisaje todavía más impactante.
Cómo llegar a Cascada Colorada
La manera más cómoda de llegar es en vehículo particular. Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 66 y luego continuar por la Ruta Nacional 34.
Más adelante, el recorrido sigue por la Ruta Provincial 1 hasta Santa Clara y posteriormente por la Ruta Provincial 6 hasta las cercanías de la cascada.
También existe la posibilidad de viajar en transporte público hasta San Pedro de Jujuy y desde allí contratar taxis compartidos o excursiones hacia El Fuerte.
Antes de realizar la visita, recomiendan consultar el estado del clima y llevar calzado cómodo, agua y protector solar para disfrutar la experiencia de manera segura.
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