Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con una gran cantidad de parrillas y buena comida
Este pueblo histórico te va a encantar: combina naturaleza, buena comida y una identidad que se mantiene viva desde hace más de cuatro siglos.
A solo dos horas de CABA, hay un pueblo que se presenta como uno de esos lugares ideales para desconectarse del ritmo urbano sin alejarse demasiado. Con más de 400 años de historia, este destino bonaerense conserva su esencia de pueblo antiguo y una tradición gastronómica que lo volvió famoso por sus parrillas y restaurantes típicos.
Fundado en 1615 por misiones franciscanas, es considerado el pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires. Sus calles guardan parte de la historia colonial, con edificios que aún mantienen su arquitectura original y una iglesia que se convirtió en emblema: Santiago Apóstol, la más antigua del territorio bonaerense.
La influencia de la inmigración suiza y alemana del siglo XIX dejó su marca en la cultura local, con festividades tradicionales, recetas europeas adaptadas al campo argentino y una fuerte identidad comunitaria. Hoy, combina pasado y presente en una propuesta perfecta para disfrutar en familia o con amigos, entre buena comida y paisajes junto al río.
Qué se puede hacer en Baradero
Además de comer bien, el pueblo ofrece múltiples actividades al aire libre y culturales. Entre los puntos imperdibles, se destacan:
Plaza Mitre, con monumentos históricos y una réplica de la Pirámide de Mayo.
Paseo del Cristo, con vistas panorámicas y una escultura tallada en madera.
Costanera del Paraná, con playas ribereñas, campings y bares frente al río.
Parque del Este, ideal para caminatas y avistamiento de aves.
Paseo del Puerto y Mercado Raíz, donde se pueden probar productos locales y comidas caseras.
También se puede visitar el autódromo y kartódromo local, que invitan a vivir experiencias distintas en contacto con la velocidad y la adrenalina.
Dónde queda Baradero
Baradero está ubicado a 154 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el norte bonaerense, dentro del corredor del río Paraná. Su entorno natural, marcado por el paisaje fluvial y los espacios verdes, lo convierten en un destino que combina historia, tranquilidad y gastronomía.
Cómo llegar a Baradero
Para llegar desde CABA, hay que tomar la Ruta Nacional 9 (Panamericana) hasta el kilómetro 141 y luego empalmar con la Ruta Provincial 41, que conduce directamente al pueblo. En auto, el viaje dura aproximadamente dos horas, aunque también se puede llegar en micro desde Retiro o Escobar, con servicios diarios hacia la terminal de Baradero.
Una escapada perfecta para quienes buscan descansar, comer bien y descubrir un rincón con historia viva a orillas del Paraná.
