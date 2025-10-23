Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con una gran cantidad de parrillas y buena comida

Dónde queda Baradero

image

Baradero está ubicado a 154 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el norte bonaerense, dentro del corredor del río Paraná. Su entorno natural, marcado por el paisaje fluvial y los espacios verdes, lo convierten en un destino que combina historia, tranquilidad y gastronomía.

Cómo llegar a Baradero

Para llegar desde CABA, hay que tomar la Ruta Nacional 9 (Panamericana) hasta el kilómetro 141 y luego empalmar con la Ruta Provincial 41, que conduce directamente al pueblo. En auto, el viaje dura aproximadamente dos horas, aunque también se puede llegar en micro desde Retiro o Escobar, con servicios diarios hacia la terminal de Baradero.

Una escapada perfecta para quienes buscan descansar, comer bien y descubrir un rincón con historia viva a orillas del Paraná.