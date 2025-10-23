Alerta por tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias y cuándo mejora el clima
Es inminente el regreso de las lluvias y tormentas al AMBA, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional lanzó avisos. Cómo sigue el clima.
Luego de una jornada con clima estable y mucho calor, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir nuevas lluvias y tormentas, por las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta meteorológica.
El jueves transcurrió primavera, e incluso con temperaturas por encima de la media. Junto a la nubosidad variable, se sintieron marcas de entre 18 y 31 grados, las más altas de la semana hasta ahora.
Sin embargo, el tiempo desmejoraría para el cierre de la semana, situación que estaría acompañada por un leve descenso térmico.
De acuerdo con el alerta amarilla del SMN, que también se extiende para otras provincias, "el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes". En este sentido, advirtió: "Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".
A qué hora llueve este viernes en el AMBA y cuándo mejora el clima
El SMN tiene pronósticos de tormentas para todo el viernes, las que se prevén fuertes en la madrugada y mañana y aisladas en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 18 y 23 grados.
El sitio especializado Meteored no descarta que la tormenta se largue este mismo jueves a las 23 horas, y que se mantenga en horas de la madrugada del viernes. Las precipitaciones pasarían a "lluvia débil" desde las 11 de la mañana y hasta la noche inclusive.
El organismo nacional también prevé tormentas fuertes para la madrugada del sábado y chaparrones para la mañana, mejorando a partir de la tarde con cielo entre mayor y parcialmente nublado; mientras que las temperaturas rondarían entre 15 y 21 grados.
El buen clima retornaría el domingo de elecciones legislativas, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que treparía a 23.
