Alerta por tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias y cuándo mejora el clima

A qué hora llueve este viernes en el AMBA y cuándo mejora el clima

El SMN tiene pronósticos de tormentas para todo el viernes, las que se prevén fuertes en la madrugada y mañana y aisladas en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 18 y 23 grados.

El sitio especializado Meteored no descarta que la tormenta se largue este mismo jueves a las 23 horas, y que se mantenga en horas de la madrugada del viernes. Las precipitaciones pasarían a "lluvia débil" desde las 11 de la mañana y hasta la noche inclusive.

meteored (22) A qué hora llueve este viernes en el AMBA. Fuente: Meteored.

El organismo nacional también prevé tormentas fuertes para la madrugada del sábado y chaparrones para la mañana, mejorando a partir de la tarde con cielo entre mayor y parcialmente nublado; mientras que las temperaturas rondarían entre 15 y 21 grados.

El buen clima retornaría el domingo de elecciones legislativas, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que treparía a 23.