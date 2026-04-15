Escapadas por Buenos Aires: el rincón ideal para quienes buscan el silencio y la tranquilidad del campo
Un bello lugar pequeño y tranquilo refugio rural donde el tiempo parece haberse detenido y que es ideal para quienes buscan desconectar de la ciudad.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Uno de estos destinos es Plomer, una joya rural con apenas 200 habitantes que conserva el encanto de las tradiciones gauchas y la tranquilidad del campo. A solo una hora de viaje desde el centro porteño, este pequeño rincón bonaerense es perfecto para un día de descanso, buena comida y paisajes que parecen sacados de una postal.
Qué se puede hacer en Plomer
Su principal atractivo es el turismo rural. Rodeado de extensos campos, es el lugar perfecto para tomar mate bajo la sombra de un árbol y respirar aire puro. Los amantes de la historia pueden recorrer sus edificios más emblemáticos, como la antigua estación de tren, que se mantiene como un símbolo del pueblo.
Cada domingo, entre las 14 y las 17, cobra vida con su feria de artesanías y comidas típicas. Acá se pueden probar delicias caseras como tortas fritas, quesos artesanales y platos tradicionales de bodegón. Por último, suelen organizarse peñas folclóricas que completan la experiencia con música y danzas tradicionales.
Dónde queda Plomer
Plomer está ubicado en el partido de General Las Heras, a unos 92 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Su historia está ligada a la construcción del ferrocarril, ya que se desarrolló alrededor de la estación de tren inaugurada en 1908.
En la actualidad este bello lugar es un pequeño y tranquilo refugio rural donde el tiempo parece haberse detenido. Sus calles de tierra, sus antiguas construcciones y su ambiente apacible lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan desconectar del ritmo acelerado de la ciudad.
Cómo llegar a Plomer
Desde Buenos Aires la mejor opción es en auto, tomando el Acceso Oeste en dirección a Luján. Antes de llegar a esa ciudad, hay que girar a la izquierda por la Ruta Provincial N°6 y continuar hasta el kilómetro 133, donde se encuentra el acceso al pueblo.
Otra alternativa es combinar tren y remis. Se puede tomar el ferrocarril hasta la ciudad de General Las Heras y desde allí contratar un traslado hasta Plomer, ya que el transporte público en la zona es limitado.
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