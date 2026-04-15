Escapadas por Buenos Aires: el rincón ideal para quienes buscan el silencio y la tranquilidad del campo

En la actualidad este bello lugar es un pequeño y tranquilo refugio rural donde el tiempo parece haberse detenido. Sus calles de tierra, sus antiguas construcciones y su ambiente apacible lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan desconectar del ritmo acelerado de la ciudad.

Cómo llegar a Plomer

Desde Buenos Aires la mejor opción es en auto, tomando el Acceso Oeste en dirección a Luján. Antes de llegar a esa ciudad, hay que girar a la izquierda por la Ruta Provincial N°6 y continuar hasta el kilómetro 133, donde se encuentra el acceso al pueblo.

Otra alternativa es combinar tren y remis. Se puede tomar el ferrocarril hasta la ciudad de General Las Heras y desde allí contratar un traslado hasta Plomer, ya que el transporte público en la zona es limitado.