Escapadas en Buenos Aires: las dos estancias para pasar un día de campo y distinto

"Hotel del Casco"

Si estás en busca de una estancia más clásica y lujosa, el Hotel del Casco es el sitio ideal para vos. Con una entrada con portones de hierro, tiene una decoración que parece traída de una época dorada de Buenos Aires. Además, se encuentra emplazado en un palazzo neoclásico, que ha sido restaurado y conservado de forma cuidadosa.

Este sitio cuenta con 20 habitaciones que están acompañadas por arañas de cristal y muebles antiguos. Asimismo, cuenta con la particularidad de que siempre se decoran con flores frescas. Este hotel está ubicado a 20 kilómetros del centro porteño, en Av. del Libertador 1642, San Isidro.