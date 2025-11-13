Escapadas en Buenos Aires: las dos estancias para pasar un día de campo y distinto
Unos destinos de espacios verdes para pasar una hermosa jornada, descansar y disfrutar de la naturaleza.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Un día de campo puede convertirse en el plan ideal porque se pueden encontrar sitios de hospedaje a tan sólo dos horas de la capital, con viajes accesibles y sirve tanto para disfrutar en familia como con amigos.
Por eso, para desconectar del ruido de todos los días sin irse tan lejos, acá van dos ejemplos de estancias para pasar un hermoso día para descansar y disfrutar de la naturaleza.
"La Florida Casa Pueblo"
Un hotel boutique que funciona en una casa construida alrededor del 1900. Ubicado en pleno centro histórico de San Antonio de Areco (Bolívar 321), esta estancia cuenta con cuatro habitaciones, así como algunos espacios comunes como una sala de estar, una pileta y un jardín.
Por otra parte, hay muchos detalles en madera que fueron fabricados por Delfina Gismondi, dueña del lugar. Y no sólo eso, sino que la mayoría de los materiales que ella utiliza para hacer los muebles son maderas recicladas.
"Hotel del Casco"
Si estás en busca de una estancia más clásica y lujosa, el Hotel del Casco es el sitio ideal para vos. Con una entrada con portones de hierro, tiene una decoración que parece traída de una época dorada de Buenos Aires. Además, se encuentra emplazado en un palazzo neoclásico, que ha sido restaurado y conservado de forma cuidadosa.
Este sitio cuenta con 20 habitaciones que están acompañadas por arañas de cristal y muebles antiguos. Asimismo, cuenta con la particularidad de que siempre se decoran con flores frescas. Este hotel está ubicado a 20 kilómetros del centro porteño, en Av. del Libertador 1642, San Isidro.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario