Escapadas en Buenos Aires: el pueblo en el interior de la provincia que cuenta con todo tipo de actividades

El partido cuenta con una Terminal de Ómnibus con 14 líneas de media y larga distancia, además de un servicio de tren que la conecta con Buenos Aires y Bahía Blanca. Para quienes prefieren volar, el aeródromo local cuenta con una pista pavimentada de más de 2 km.

Cómo llegar a Olavarría

Llegar en auto desde Buenos Aires es muy sencillo. El recorrido por la Ruta Nacional 226 permite disfrutar del paisaje pampeano durante todo el trayecto. También es posible arribar en ómnibus o tren, opciones cómodas y accesibles para quienes buscan evitar manejar.

Olavarría es una de esas joyas bonaerenses que combina historia, tranquilidad y actividades para toda la familia. Ideal para quienes quieren hacer una pausa, disfrutar del verde y descubrir un rincón lleno de encanto en el interior de la provincia.