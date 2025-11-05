Turismo en Buenos Aires: el pueblo con un atractivo único y natural
Un destino desconocido e impactante para disfrutar del agua durante unos días libres en contacto puro con la naturaleza.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Un destino imperdible es el pequeño pueblo de Copetonas, situado en el sudeste de la provincia. Ahí está encontrarás la majestuosa Cascada Cifuentes, que se alza como la más alta de Buenos Aires, rodeada de paisajes naturales impresionantes. Además, cuentan con festividades que celebran tradiciones y productos típicos, brindando una experiencia auténtica y enriquecedora.
Qué se puede hacer en Cascada Cifuentes
En la Cascada Cifuentes, además de maravillarte con su altura y esplendor, se puede disfrutar de diversas actividades al aire libre. El entorno natural es ideal para paseos tranquilos, picnics familiares o simplemente sentarse a contemplar el paisaje. También es ideal para explorar el Río Quequén Salado, uno de los cursos de agua más importantes de la región para disfrutar de momentos de pesca o paseos en kayak.
Otro atractivo en la zona son las estancias coloniales, que conservan la historia de las colonias danesas.
Dónde queda Cascada Cifuentes
La cascada se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de Copetonas, partido de Tres Arroyos, en un entorno campestre que invita a relajarse y disfrutar de la naturaleza. Este rincón es perfecto para desconectar y admirar la belleza del agua cayendo en medio de un entorno sereno.
Cómo llegar a Cascada Cifuentes
Para llegar a la Cascada Cifuentes partiendo desde Buenos Aires en auto hay que tomar la Ruta Nacional 85 hasta llegar a Tres Arroyos. Desde ahí, se puede seguir en dirección hacia Copetonas, un trayecto que te llevará aproximadamente una hora y media. Una vez en Copetonas, hay que tomar la ruta hacia la cascada, que está bien señalizada.
Para llegar a este destino turístico, también hay opciones de transporte público que conectan Buenos Aires con Tres Arroyos. Al llegar, lo recomendable al no tener vehículo particular es tomarse un remis para que te lleve hasta la cascada, ya que no hay un transporte público que te lleve directamente hasta allí.
