Horóscopo de hoy para Virgo, Escorpio, Sagitario y los 12 signos: tu suerte para este jueves 13 de noviembre
Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.
Conocé las predicciones del horóscopo de este jueves 13 de noviembre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.
La energía principal del día es la Conjunción de Mercurio con Marte en Sagitario. Esto significa que la mente (Mercurio) está alineada con la acción y la asertividad (Marte), pero todo bajo la lupa de la revisión, ya que Mercurio está Retrógrado. Esto inyecta claridad y un fuerte impulso para hablar o iniciar proyectos, pero exige mucha precaución en la comunicación.
Resumen Astrológico del Día
- Tema Central: Fuerte claridad mental y un impulso de acción, especialmente en temas de verdad, filosofía y viajes (Sagitario).
- Advertencia: Con Mercurio Retrógrado, esta energía puede volverse impulsiva o explosiva en las palabras. Piensa dos veces antes de hablar, firmar o enviar un mensaje crucial.
- Día Ideal para: Conversaciones importantes (pero cuidadosas), actividad física, revisar planes de estudio o viajes, y tomar decisiones sobre el futuro.
Horóscopo del jueves 13 de noviembre de 2025
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Con la poderosa energía de Sagitario impulsando tu zona de viajes y filosofía, te sentirás lleno de ideas y ganas de explorar. La clave es la moderación en tus palabras; tienes la verdad de tu lado, pero la impaciencia de Marte puede hacer que suenes agresivo si no mides tu tono.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
El foco está en las finanzas compartidas, inversiones y deudas. Es un día ideal para revisar documentos bancarios o testamentos. La energía te invita a una limpieza profunda, ya sea financiera o emocional. Evita gastos impulsivos que no hayas planeado con anticipación.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Tu atención se dirige por completo a las relaciones serias y asociaciones. La conjunción te da el valor para aclarar viejos resentimientos o malentendidos con tu pareja o un socio. Con Mercurio retrógrado, escucha activamente y evita sacar conclusiones apresuradas.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
La rutina diaria y la salud son prioritarias. Sentirás un impulso para organizar tu espacio de trabajo o comenzar una rutina de fitness con disciplina. En lo laboral, tu mente está estratégica; aprovecha para resolver tareas pendientes y dejar todo en orden.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Es un día vibrante y lleno de potencial creativo y romántico. Te sientes magnético y con ganas de divertirte y expresar tus sentimientos. Si tienes un hobby o un proyecto creativo, este es el momento para darle un impulso. En el amor, sé honesto, pero evita el exceso de dramatismo.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
El hogar, la familia y tu estabilidad interna son el centro. Puedes sentir la necesidad de resolver un conflicto familiar o de hacer cambios en tu residencia. Concéntrate en el bienestar interno; no te exijas ser productivo en exceso.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Tu mente está rápida, lo que es excelente para negociaciones cortas, comunicaciones y estudios. Podrías tener un intercambio verbal intenso o crucial. La conjunción Mercurio-Marte te da asertividad; úsala para defender tu posición, pero revisa tus mensajes antes de enviarlos.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
El tema central son los ingresos y tu valor personal. El día trae la posibilidad de aclarar asuntos de dinero o renegociar tu salario. La clave es la determinación: sabes lo que vales, ahora es momento de pedirlo. Evita gastos impulsivos.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Con Mercurio y Marte alineados en tu signo, tienes una potencia mental y física inigualable. Es un excelente día para actuar, iniciar un proyecto personal o comunicar algo importante sobre ti. La advertencia es clara: mide tus palabras, ya que podrías tener razón, pero el tono podría generar fricción.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
La energía te invita a la introspección y al trabajo detrás de escena. Puedes sentir la necesidad de alejarte del ruido social para concentrarte en la planificación o en la sanación. No fuerces resultados; dedica tiempo a la meditación y a descansar.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Las amistades y los proyectos grupales están muy activos. Podrías tener una conversación importante con un amigo sobre el futuro de un proyecto. La energía es ideal para avanzar en metas a largo plazo, siempre que actúes con transparencia y honestidad dentro del grupo.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Hay mucha actividad en tu zona de carrera y reputación. El empuje de Marte te da la determinación para enfrentarte a un desafío profesional o para pedir el ascenso que mereces. Actúa con convicción, pero sé profesional. Tu trabajo duro está siendo observado por figuras de autoridad.
