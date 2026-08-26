Escapadas por los pueblos de Buenos Aires: tiene menos de 80 habitantes y recibe miles de turistas
Si estás buscando un plan para escapar de la rutina y disfrutar de buena comida en un entorno rural, hay un lugar a menos de dos horas de la ciudad que es perfecto.
A menos de dos horas de Buenos Aires, se encuentran destinos que combinan lo mejor de la gastronomía local con la paz del campo. Desde asados típicos hasta comidas caseras, estos cinco lugares ofrecen una experiencia que deleita los sentidos mientras te desconectás de la vida urbana.
No hace falta hacer un viaje largo para disfrutar de una buena comida y un entorno relajante. Estos destinos son accesibles, tienen opciones culinarias de calidad, y son perfectos para pasar un día distinto en familia o con amigos. Además, podés aprovechar para hacer alguna actividad al aire libre y disfrutar de la naturaleza.
Qué se puede hacer en Tomás Jofré
Tomás Jofré es sinónimo de tradición gastronómica. Este pequeño pueblo, ubicado a poco más de una hora de Buenos Aires, es famoso por sus restaurantes que ofrecen auténtica comida de campo. Las especialidades locales como las pastas caseras, empanadas y asados atraen a visitantes que buscan disfrutar de un buen almuerzo rodeado de paisajes rurales. Las pulperías del lugar tienen un encanto especial, manteniendo viva la historia y la cultura de la provincia.
Además de la comida, Tomás Jofré ofrece la oportunidad de pasear por sus calles tranquilas y disfrutar de un día sin apuros. Podés recorrer el pueblo, visitar algunos almacenes de ramos generales y, si el tiempo lo permite, realizar un picnic bajo el sol. Es un destino ideal para aquellos que buscan reconectarse con lo simple y lo auténtico, mientras disfrutan de platos típicos en porciones generosas.
Dónde queda y cómo llegar a Tomás Jofré
Tomás Jofré está a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y el viaje en auto puede hacerse en aproximadamente una hora y cuarto, dependiendo del punto de partida y del tránsito. Desde Capital, el recorrido habitual es tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 5 y salir aproximadamente a la altura del kilómetro 91. Desde allí hay que tomar el desvío y recorrer unos 8 kilómetros hasta llegar al pueblo. También existe la posibilidad de llegar mediante transporte público, aunque el auto suele ser la alternativa más práctica para quienes quieren aprovechar el día y moverse por la zona.
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