Escapadas por los pueblos de Buenos Aires: tiene menos de 80 habitantes y recibe miles de turistas

Dónde queda y cómo llegar a Tomás Jofré

Tomás Jofré está a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y el viaje en auto puede hacerse en aproximadamente una hora y cuarto, dependiendo del punto de partida y del tránsito. Desde Capital, el recorrido habitual es tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 5 y salir aproximadamente a la altura del kilómetro 91. Desde allí hay que tomar el desvío y recorrer unos 8 kilómetros hasta llegar al pueblo. También existe la posibilidad de llegar mediante transporte público, aunque el auto suele ser la alternativa más práctica para quienes quieren aprovechar el día y moverse por la zona.