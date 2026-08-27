Escapadas por pueblos de Buenos Aires: está a 90 kilómetros de la Ciudad y recibe a muchos turistas

Dónde queda y cómo llegar a Uribelarrea

Uribelarrea está ubicado a solo 80 kilómetros al suroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del partido de Cañuelas. Su cercanía lo convierte en un punto estratégico para una escapada de día o un fin de semana completo.

Con menos de 1.300 habitantes, mantiene su esencia de pueblo chico, pero con una propuesta turística cada vez más consolidada.

Para llegar desde CABA, hay que tomar las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas hasta empalmar con la Ruta Nacional 205, y seguir hasta el kilómetro 82. Todo el trayecto se puede hacer en menos de una hora y media, lo que lo vuelve muy accesible en auto.

Una vez en el pueblo, todo se recorre a pie. Y eso es parte del encanto: caminar sin apuro, descubrir rincones con historia y comer como en el campo. Uribelarrea es la pausa perfecta sin tener que irse lejos.