Estas son las carreras con más futuro, según la inteligencia artificial
La inteligencia artificial detectó carreras con buena salida laboral que permiten a mayores de 35 años capacitarse y cambiar de rumbo sin empezar desde cero.
Hoy existen más opciones de capacitación y herramientas para cambiar de rumbo sin tener que arrancar nuevamente desde cero. En este contexto, la inteligencia artificial analizó las principales tendencias del mercado laboral y detectó distintas carreras que pueden ser una buena alternativa para quienes buscan reinventarse profesionalmente y reducir el impacto de la automatización.
Dar un giro profesional después de los 35 años es una alternativa cada vez más frecuente y, para muchas personas, una necesidad concreta. A esta altura de la vida, la experiencia laboral se convierte en una ventaja importante, aunque también pueden surgir las ganas de dejar atrás un sector que ya no genera entusiasmo o encontrar una mayor estabilidad económica.
Se trata de áreas y formaciones en las que las habilidades humanas, el criterio profesional y el trato con otras personas todavía tienen un papel fundamental.
Las carreras recomendadas por la IA para mayores de 35
Entre las alternativas con mejores perspectivas aparece la Tecnicatura en Prótesis y Ortesis, una formación que reúne conocimientos técnicos, precisión y atención personalizada. Según el análisis de la inteligencia artificial, estos profesionales tienen buenas posibilidades de inserción laboral porque su actividad requiere capacidad de adaptación, criterio y contacto directo con cada paciente, aspectos difíciles de reemplazar mediante procesos automatizados.
Otra opción que mantiene una demanda laboral sostenida es la capacitación en cuidados domiciliarios y geriatría. El envejecimiento de la población genera una necesidad creciente de personas preparadas para acompañar y asistir a adultos mayores. En este trabajo, la empatía, la paciencia y el vínculo personal son tan importantes como los conocimientos específicos. Además, es posible comenzar con cursos cortos y acceder a oportunidades laborales tanto en Argentina como en otros países.
La Higiene y Seguridad Laboral también se posiciona como una alternativa interesante para quienes buscan una profesión técnica con diferentes posibilidades de empleo. La necesidad de cumplir con normas de seguridad laboral convirtió a estos especialistas en una figura importante dentro de fábricas, empresas, obras, escuelas y otros espacios de trabajo. A su vez, la actividad permite combinar tareas administrativas con recorridas y controles en el lugar, lo que amplía las opciones de salida laboral.
Dentro de las profesiones donde el componente humano continúa siendo central también aparece la Educación Especial. Se trata de un área que exige creatividad, compromiso y capacidad para comprender las necesidades particulares de cada persona. El acompañamiento de niños, adolescentes y adultos requiere una atención personalizada que no puede resolverse únicamente mediante tecnología. La inteligencia artificial puede colaborar con la organización de contenidos y materiales, pero todavía no reemplaza la capacidad de interpretar emociones ni ajustar una enseñanza según el ritmo de cada estudiante.
Por último, la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial continúa ofreciendo una alternativa concreta para quienes buscan una capacitación vinculada con la industria. Aunque la automatización avanzó en numerosas fábricas, las empresas todavía necesitan trabajadores capaces de detectar problemas, calibrar maquinaria y actuar frente a desperfectos inesperados. Por eso, es una formación que puede ofrecer estabilidad laboral, buenas oportunidades de ingresos y opciones tanto en instituciones públicas como privadas.
Ninguna de estas carreras garantiza resultados inmediatos, pero sí pueden convertirse en caminos para construir un perfil profesional con demanda y mayor proyección. Después de los 35, cambiar de profesión no significa empezar de cero: también implica aprovechar la experiencia acumulada y elegir qué rumbo darle a los próximos años.
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