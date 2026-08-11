Estas son las carreras con más futuro, según la inteligencia artificial

La Higiene y Seguridad Laboral también se posiciona como una alternativa interesante para quienes buscan una profesión técnica con diferentes posibilidades de empleo. La necesidad de cumplir con normas de seguridad laboral convirtió a estos especialistas en una figura importante dentro de fábricas, empresas, obras, escuelas y otros espacios de trabajo. A su vez, la actividad permite combinar tareas administrativas con recorridas y controles en el lugar, lo que amplía las opciones de salida laboral.

Dentro de las profesiones donde el componente humano continúa siendo central también aparece la Educación Especial. Se trata de un área que exige creatividad, compromiso y capacidad para comprender las necesidades particulares de cada persona. El acompañamiento de niños, adolescentes y adultos requiere una atención personalizada que no puede resolverse únicamente mediante tecnología. La inteligencia artificial puede colaborar con la organización de contenidos y materiales, pero todavía no reemplaza la capacidad de interpretar emociones ni ajustar una enseñanza según el ritmo de cada estudiante.

Por último, la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial continúa ofreciendo una alternativa concreta para quienes buscan una capacitación vinculada con la industria. Aunque la automatización avanzó en numerosas fábricas, las empresas todavía necesitan trabajadores capaces de detectar problemas, calibrar maquinaria y actuar frente a desperfectos inesperados. Por eso, es una formación que puede ofrecer estabilidad laboral, buenas oportunidades de ingresos y opciones tanto en instituciones públicas como privadas.

Ninguna de estas carreras garantiza resultados inmediatos, pero sí pueden convertirse en caminos para construir un perfil profesional con demanda y mayor proyección. Después de los 35, cambiar de profesión no significa empezar de cero: también implica aprovechar la experiencia acumulada y elegir qué rumbo darle a los próximos años.