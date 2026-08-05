La inteligencia artificial reveló las horas que se recomienda utilizar el celular y los motivos
El celular forma parte de la rutina diaria de millones de personas, pero pasar demasiadas horas frente a la pantalla puede afectar el descanso y el bienestar.
El celular se convirtió en una herramienta indispensable para trabajar, estudiar, comunicarse y entretenerse. Sin embargo, el tiempo que muchas personas pasan frente a la pantalla genera dudas sobre cuál es el límite recomendable para mantener un equilibrio entre la vida digital y las actividades cotidianas.
Frente a esta consulta, la inteligencia artificial analizó las recomendaciones más habituales relacionadas con el uso de dispositivos móviles y elaboró una respuesta basada en hábitos saludables. Si bien aclara que no existe una cantidad exacta de horas que sirva para todas las personas, sostiene que es importante diferenciar el tiempo destinado a obligaciones del uso recreativo.
Cuánto tiempo diario se le puede destinar al celular según la IA
De acuerdo con el análisis realizado por la inteligencia artificial, el uso recreativo del celular no debería superar, en términos generales, las dos o tres horas por día. En cambio, el tiempo utilizado para trabajar, estudiar o realizar trámites no puede medirse con el mismo criterio, ya que depende de las necesidades y responsabilidades de cada persona.
La IA señala que el problema no suele ser el uso total del teléfono, sino la cantidad de tiempo dedicada a redes sociales, videos, videojuegos o entretenimiento, especialmente cuando ese hábito reemplaza el descanso, la actividad física o el contacto con otras personas.
Además, advierte que permanecer muchas horas frente a la pantalla puede favorecer la fatiga visual, provocar dolores de cabeza, disminuir la capacidad de concentración e incluso alterar la calidad del sueño, sobre todo cuando el celular se utiliza inmediatamente antes de acostarse.
Otro de los consejos que destaca la inteligencia artificial es realizar pausas periódicas para descansar la vista, evitar el uso del teléfono durante las comidas y establecer momentos del día libres de pantallas.
Para reducir el tiempo de uso, también recomienda desactivar notificaciones innecesarias, aprovechar las aplicaciones que muestran cuántas horas se utilizan las apps del celular y fijar límites diarios para las redes sociales o plataformas de entretenimiento.
Si bien el celular es una herramienta cada vez más importante en la vida cotidiana, la IA concluye que encontrar un equilibrio entre el tiempo frente a la pantalla y las actividades fuera del mundo digital puede contribuir a mejorar el descanso, la concentración y el bienestar general.
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