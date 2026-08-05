La inteligencia artificial reveló las horas que se recomienda utilizar el celular y los motivos

Otro de los consejos que destaca la inteligencia artificial es realizar pausas periódicas para descansar la vista, evitar el uso del teléfono durante las comidas y establecer momentos del día libres de pantallas.

Para reducir el tiempo de uso, también recomienda desactivar notificaciones innecesarias, aprovechar las aplicaciones que muestran cuántas horas se utilizan las apps del celular y fijar límites diarios para las redes sociales o plataformas de entretenimiento.

Si bien el celular es una herramienta cada vez más importante en la vida cotidiana, la IA concluye que encontrar un equilibrio entre el tiempo frente a la pantalla y las actividades fuera del mundo digital puede contribuir a mejorar el descanso, la concentración y el bienestar general.