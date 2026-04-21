Este es el truco para evitar que se tape la bombilla y tomar mate sin complicaciones
Antes de tirar la bombilla, un truco casero simple permite solucionar el problema en minutos y dejarla como nueva sin gastar de más
El mate, una de las costumbres más representativas de la cultura argentina, puede volverse un dolor de cabeza cuando la bombilla se tapa. Frente a eso, muchos optan por reemplazarla, pero existe un truco casero que permite solucionarlo en cuestión de minutos sin gastar de más.
La clave se volvió tendencia en TikTok, donde la usuaria @hola.cata compartió un método simple y efectivo que no tardó en viralizarse. El video superó las 360 mil reproducciones y generó gran repercusión entre quienes buscan una solución práctica para este problema cotidiano.
En la publicación, la joven recomienda no descartar la bombilla y propone un procedimiento fácil: hervir agua y sumergirla junto con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un poco de vinagre. Según explica, esta combinación logra una limpieza profunda y devuelve el correcto funcionamiento sin necesidad de recurrir a productos caros ni reemplazos innecesarios.
El truco para que no se tape la bombilla
La combinación provoca una efervescencia que, según explica en TikTok, permite desprender la suciedad acumulada dentro de la bombilla. Luego de unos minutos en agua caliente, el conducto queda limpio y vuelve a funcionar sin trabas.
En el video, la usuaria detalla que tras cinco minutos de hervor con bicarbonato de sodio y vinagre, el utensilio ya está en condiciones de volver al mate, mostrando el resultado final.
Además de ser un truco casero económico, es una alternativa ideal para quienes toman mate a diario y buscan conservar sus elementos en buen estado. La comunidad en TikTok reaccionó con entusiasmo, destacando lo práctico del método y agradeciendo el dato.
Con este recurso simple, cuando la bombilla se tape ya no hace falta tirarla ni renegar. Solo con agua caliente, bicarbonato y vinagre alcanza para aplicar este truco casero y seguir disfrutando del mate sin complicaciones.
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