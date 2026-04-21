Este es el truco para evitar que se tape la bombilla y tomar mate sin complicaciones

Embed - Se te tapa? . A todos nos pasa pero el problema no sos vos, el problema seguramente sea la bombilla. Y buscando encontré este caballito de batalla . Un mate sin una buena bombilla no es mate, es ver quien tiene que hacer más fuerza para que llegue el agua . Esta bombilla está diseñada para Yerbas de molienda fina con su filtro lenteja o galleta. . Ya es momento de cambiad la bombilla. Entra a nuestro link de la biografía y mira todos nuestros productos. . . . #facu #elchicodelmate #mate #yerba #yerku

@facu.marceca Se te tapa? . A todos nos pasa pero el problema no sos vos, el problema seguramente sea la bombilla. Y buscando encontré este caballito de batalla . Un mate sin una buena bombilla no es mate, es ver quien tiene que hacer más fuerza para que llegue el agua . Esta bombilla está diseñada para Yerbas de molienda fina con su filtro lenteja o galleta. . Ya es momento de cambiad la bombilla. Entra a nuestro link de la biografía y mira todos nuestros productos. . . . #facu #elchicodelmate #mate #yerba #yerku sonido original - facu.marceca