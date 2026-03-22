Truco casero: el procedimiento para desmoldar una torta sin complicaciones

El procedimiento para desmoldar una torta sin problemas

El video, que ya acumula más de 1,8 millones de reproducciones y miles de “me gusta”, explica en detalle un truco casero muy efectivo para evitar que el bizcochuelo se adhiera al molde y se rompa al momento de desmoldarlo, uno de los problemas más comunes en pastelería. El procedimiento es simple, pero requiere respetar cada paso para lograr un buen resultado: