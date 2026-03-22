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Truco casero: el procedimiento para desmoldar una torta sin complicaciones

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Un video viral de TikTok reveló un truco casero clave para que la torta no se pegue y desmoldarla sin que se rompa.

Truco casero: el procedimiento para desmoldar una torta sin complicaciones

Truco casero: el procedimiento para desmoldar una torta sin complicaciones

Un truco casero para evitar que las tortas se rompan al desmoldarlas se volvió viral en TikTok, donde cada vez más usuarios buscan soluciones simples y efectivas para mejorar sus resultados en la cocina. La propuesta fue compartida por Lostiledi Alma, una creadora italiana que ganó popularidad por difundir trucos caseros y consejos prácticos para el hogar.

Su contenido está especialmente enfocado en resolver problemas habituales de la pastelería, como lograr que un bizcochuelo no se pegue al molde.

Gracias a su explicación clara y accesible, el video se volvió tendencia entre quienes buscan técnicas fáciles para cocinar mejor. Este truco casero apunta a evitar errores comunes y lograr tortas más prolijas sin necesidad de experiencia profesional.

El procedimiento para desmoldar una torta sin problemas

El video, que ya acumula más de 1,8 millones de reproducciones y miles de “me gusta”, explica en detalle un truco casero muy efectivo para evitar que el bizcochuelo se adhiera al molde y se rompa al momento de desmoldarlo, uno de los problemas más comunes en pastelería. El procedimiento es simple, pero requiere respetar cada paso para lograr un buen resultado:

  • En un recipiente amplio, como una asadera o fuente grande, colocar dos vasos de agua fría o a temperatura ambiente.
  • Introducir el molde con la torta recién salida del horno dentro del recipiente, asegurándose de que la base tenga contacto con el agua.
  • Dejar reposar durante algunos minutos, permitiendo que el cambio de temperatura actúe sobre el molde.
  • Retirar el molde y desmoldar con cuidado, como se hace habitualmente.
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Este truco casero aprovecha el contraste térmico para ayudar a que la torta se despegue con mayor facilidad, evitando que se quiebre o se adhiera a las paredes del molde. Es una técnica práctica, especialmente útil para quienes están empezando en la cocina o buscan resultados más prolijos.

En la publicación, la creadora destacó que se trata de un consejo tradicional, ideal para simplificar recetas y evitar errores frecuentes. En los comentarios, cientos de usuarios confirmaron la efectividad del truco casero, compartiendo experiencias positivas y agradeciendo la recomendación para mejorar sus preparaciones dulces.

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