Truco casero: el procedimiento para desmoldar una torta sin complicaciones
Un video viral de TikTok reveló un truco casero clave para que la torta no se pegue y desmoldarla sin que se rompa.
Un truco casero para evitar que las tortas se rompan al desmoldarlas se volvió viral en TikTok, donde cada vez más usuarios buscan soluciones simples y efectivas para mejorar sus resultados en la cocina. La propuesta fue compartida por Lostiledi Alma, una creadora italiana que ganó popularidad por difundir trucos caseros y consejos prácticos para el hogar.
Su contenido está especialmente enfocado en resolver problemas habituales de la pastelería, como lograr que un bizcochuelo no se pegue al molde.
Gracias a su explicación clara y accesible, el video se volvió tendencia entre quienes buscan técnicas fáciles para cocinar mejor. Este truco casero apunta a evitar errores comunes y lograr tortas más prolijas sin necesidad de experiencia profesional.
El procedimiento para desmoldar una torta sin problemas
El video, que ya acumula más de 1,8 millones de reproducciones y miles de “me gusta”, explica en detalle un truco casero muy efectivo para evitar que el bizcochuelo se adhiera al molde y se rompa al momento de desmoldarlo, uno de los problemas más comunes en pastelería. El procedimiento es simple, pero requiere respetar cada paso para lograr un buen resultado:
- En un recipiente amplio, como una asadera o fuente grande, colocar dos vasos de agua fría o a temperatura ambiente.
- Introducir el molde con la torta recién salida del horno dentro del recipiente, asegurándose de que la base tenga contacto con el agua.
- Dejar reposar durante algunos minutos, permitiendo que el cambio de temperatura actúe sobre el molde.
- Retirar el molde y desmoldar con cuidado, como se hace habitualmente.
Este truco casero aprovecha el contraste térmico para ayudar a que la torta se despegue con mayor facilidad, evitando que se quiebre o se adhiera a las paredes del molde. Es una técnica práctica, especialmente útil para quienes están empezando en la cocina o buscan resultados más prolijos.
En la publicación, la creadora destacó que se trata de un consejo tradicional, ideal para simplificar recetas y evitar errores frecuentes. En los comentarios, cientos de usuarios confirmaron la efectividad del truco casero, compartiendo experiencias positivas y agradeciendo la recomendación para mejorar sus preparaciones dulces.
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