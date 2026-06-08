"Muerte dudosa" y misterio: qué hacía Martín Menem en la casa de su directivo fallecido

"Se trataría del asesor de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que se encuentra en el lugar", detalló de manera explícita una de las primeras comunicaciones internas de los servicios de emergencia al consignar el arribo del referente libertario al edificio de Almagro.

Investigación abierta por "muerte dudosa"

Debido a la investidura de Martín Menem y la naturaleza del hallazgo en un departamento cerrado, la Policía de la Ciudad desplegó un riguroso operativo que incluyó personal de la Comisaría Vecinal 6A, una unidad de criminalística, peritos y un médico legista.

Los primeros exámenes sobre el cuerpo de Osorio Peñaloza no arrojaron signos de violencia ni elementos que marcaran la intervención de terceras personas en el lugar, cobrando fuerza la hipótesis de un deceso por causas naturales (presumiblemente un edema pulmonar).

De todas formas, la Justicia caratuló la causa preventivamente como "muerte dudosa" y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 22 ordenó la correspondiente autopsia para despejar cualquier tipo de interrogante sobre el fallecimiento del asesor del riojano.