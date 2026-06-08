"Preferiría que no...": la fuerte confesión de Nahir Galarza desde la cárcel
En una profunda entrevista, Nahir Galarza habló sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo, su vida en el penal, los vínculos amorosos y su arrepentimiento.
A casi una década del crimen que conmocionó al país, Nahir Galarza rompió el silencio desde la cárcel con Paulo Kablan y Nati Jota para el canal de streaming Olga. Durante la charla, la joven condenada a prisión perpetua repasó su rutina, analizó la tóxica relación que mantenía con la víctima y dejó frases contundentes.
La noche del crimen y el arrepentimiento de Nahir Galarza
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Al ser consultada sobre los sucesos de la trágica madrugada del 29 de diciembre, Nahir evitó entrar en los detalles balísticos pero fue tajante sobre su autoría. "No me sirve de nada porque ya estoy condenada y yo soy responsable. Me hago cargo sin los detalles pero no fue intencional porque yo no fui pensando en matar", reconoció, descartando a su vez que se haya tratado de un accidente: "No fue un accidente, se escapó el tiro, esa declaración que se transmitió desde Gualeguaychú, eso no es real tampoco".
Galarza explicó que el fatal desenlace se dio en un contexto de altísima violencia. "Un momento que se dio en base a una discusión donde Fernando reaccionaba muy mal contra mí. Él se ponía muy violento, me golpeaba, entonces fue así que empezó la situación", relató, asegurando que ella misma se desconoce al mirar hacia atrás y que su inmadurez emocional jugó un papel letal. "Hoy puedo decir que no soy la misma persona que cuando tenía 19 años. No serías capaz hoy de hacer lo que hiciste", afirmó contundente.
Además, confesó un doloroso episodio previo al crimen: dos meses antes del asesinato fue obligada por sus padres a realizarse un aborto de un embarazo que sospechaba era de Fernando, una decisión que, según sus palabras, le costó "muchísimo" y le sigue doliendo hasta el día de hoy.
Su vida en prisión, nuevos amores y el peso de la fama
Sobre su día a día, Nahir detalló que se encuentra cursando el último año de la carrera de Psicología Social, hace yoga, gimnasia e incluso da clases a sus compañeras. También reveló que, tras varios años de trabajo personal para volver a confiar, logró formar pareja con otro interno condenado a ocho años de prisión a quien conoció en la facultad dentro del penal.
A pesar de tener una rutina armada y mantener vínculos, Galarza confesó sufrir momentos de profunda depresión. "No es que la paso rebién. He estado medicada mucho tiempo. Es algo que llevas todos los días, cuando te levantas, cuando te vas a dormir", expresó angustiada, remarcando que lo que más sufre es salir a un patio donde "el cielo tiene rejas".
Hacia el final de la entrevista, al ser consultada sobre cómo le gustaría quedar en la memoria colectiva tras todo lo sucedido y la masiva exposición mediática (incluyendo la reciente película sobre su caso), su respuesta fue lapidaria: "Preferiría que no me recuerden. Ser anónima. Tampoco entiendo por qué se llama caso Nahir Galarza y no se llama caso Fernando Pastorizzo, que sería lo normal".
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