"Preferiría que no...": la fuerte confesión de Nahir Galarza desde la cárcel

“Lo que yo te diga de esa noche no cambia nada, yo

Su vida en prisión, nuevos amores y el peso de la fama

Sobre su día a día, Nahir detalló que se encuentra cursando el último año de la carrera de Psicología Social, hace yoga, gimnasia e incluso da clases a sus compañeras. También reveló que, tras varios años de trabajo personal para volver a confiar, logró formar pareja con otro interno condenado a ocho años de prisión a quien conoció en la facultad dentro del penal.

A pesar de tener una rutina armada y mantener vínculos, Galarza confesó sufrir momentos de profunda depresión. "No es que la paso rebién. He estado medicada mucho tiempo. Es algo que llevas todos los días, cuando te levantas, cuando te vas a dormir", expresó angustiada, remarcando que lo que más sufre es salir a un patio donde "el cielo tiene rejas".

Hacia el final de la entrevista, al ser consultada sobre cómo le gustaría quedar en la memoria colectiva tras todo lo sucedido y la masiva exposición mediática (incluyendo la reciente película sobre su caso), su respuesta fue lapidaria: "Preferiría que no me recuerden. Ser anónima. Tampoco entiendo por qué se llama caso Nahir Galarza y no se llama caso Fernando Pastorizzo, que sería lo normal".