Estos son los alimentos que consumen las personas inteligentes, según la IA

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para analizar desde hábitos de consumo hasta patrones de comportamiento. En este caso, la pregunta fue concreta: ¿qué comen con más frecuencia las personas consideradas más inteligentes? Lejos de las dietas sofisticadas o los menús gourmet, la respuesta reveló que la clave está en alimentos básicos que potencian la memoria, la concentración y la creatividad.