Los mejores trucos para ejercitar la memoria, según la inteligencia artificial
Descubrí los mejores ejercicios para la memoria y conocé, paso a paso, las recomendaciones que la tecnología propone para potenciarla.
El paso del tiempo es inevitable y con él suelen aparecer cambios típicos de la edad, en la salud como el deterioro gradual de la memoria. Sin embargo, hoy existen distintas actividades que ayudan a mantenerla activa y mejorarla. Te contamos siete trucos respaldados por la inteligencia artificial para recordar con facilidad nombres y no olvidar detalles importantes.
La mejor manera de recordar los nombres de las personas, según la IA
Al consultar a las inteligencias artificiales sobre cómo recordar el nombre de las personas, tanto ChatGPT como Gemini coinciden en que es un aspecto fundamental para las relaciones interpersonales, aunque también es habitual olvidarlo poco después de conocer a alguien.
Según ChatGPT, recordar nombres es una habilidad esencial para la comunicación, pero muchas veces se olvida porque el cerebro no los almacena de manera efectiva. La neurociencia señala que la memoria funciona mejor cuando asociamos la información con imágenes, emociones y repeticiones.
Por su parte, Gemini agrega que olvidar nombres es común, pero existen estrategias concretas para fortalecer la memoria y retenerlos. La práctica constante de estas técnicas permite mejorar la capacidad de recordar nombres y mantener relaciones más fluidas.
Los siete trucos recomendados
- Enfoque activo y repetición del nombre: Al conocer a alguien, prestá atención total al escuchar su nombre. Repetilo en voz alta un par de veces y usalo naturalmente a lo largo de la conversación.
- Asociar nombres con imágenes: Creá una imagen mental que vincule el nombre con una característica de la persona o con algo que lo recuerde. Las comparaciones absurdas o inusuales facilitan la retención.
- Repetición espaciada: Recordá el nombre en intervalos crecientes, primero minutos después de conocerlo, luego horas después y finalmente al día siguiente.
- Escribir los nombres: Después de repetirlo mentalmente, anotalo en una libreta o guardalo como contacto en el celular para reforzar la memoria.
- Relacionar el nombre con información extra: Sumá contexto al nombre vinculándolo con su trabajo, hobbies o el lugar donde se conocieron. Esto ayuda a recordarlo más fácilmente.
- Mnemotecnias: Utilizá acrónimos, rimas o cualquier recurso creativo para fijar el nombre en la memoria.
- Atención plena: Practicar yoga o mindfulness mejora la concentración. Estar presente en la conversación y evitar distracciones aumenta la capacidad de recordar nombres.
