Friedrich Nietzsche, filósofo: por qué preferimos las mentiras que protegen nuestras creencias

Esta visión se vincula con una crítica más amplia a la cultura occidental. El filósofo sostenía que gran parte de sus certezas estaban construidas sobre fundamentos morales y religiosos, especialmente ligados al cristianismo.

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Su conocida afirmación sobre la “muerte de Dios” no debe interpretarse de manera literal, sino como una forma de señalar el debilitamiento de esos valores tradicionales que durante siglos ordenaron la sociedad europea.

A más de cien años de su muerte, el pensamiento de Nietzsche sigue vigente dentro del campo de los filósofos y continúa influyendo en disciplinas como la filosofía, la psicología y el análisis cultural. Sus reflexiones sobre la relación entre verdad, percepción y necesidad humana de construir relatos siguen siendo clave para entender muchos debates actuales.