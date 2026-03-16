El filósofo que plantea que los celulares vuelven irreal al mundo
"Percibimos la realidad a través de la pantalla. La ventana digital diluye la realidad, el smartphone irrealiza el mundo", sentenció Byung-Chul Han.
Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que se destacó por sus reflexiones sobre la sociedad contemporánea, la cultura digital y la manera en cómo la tecnología influye en nuestra vida cotidiana. En sus obras, Han muestra cómo los dispositivos digitales no solo modifican la manera en que hablamos o nos conectamos, sino también cómo vemos y vivimos el mundo a nuestro alrededor.
Según el filósofo surcoreano, las pantallas funcionan como filtros que alteran nuestra experiencia: "Percibimos la realidad a través de la pantalla. La ventana digital diluye la realidad, el smartphone irrealiza el mundo", señalando como los smartphones y otros dispositivos hacen que el mundo pierda densidad y concreción.
La reflexión de Byung-Chul Han
Han advierte que el problema no está solo en cuánto usamos la tecnología, sino en cómo ella siempre se interpone entre nosotros y el mundo real. Al vivir gran parte de nuestra vida a través de pantallas, perdemos contacto directo con lo que nos rodea y la realidad se vuelve más distante.
Según el filósofo surcoreano, la cultura digital transforma nuestra percepción en algo superficial: todo pasa rápido, la atención se fragmenta y la contemplación se hace difícil. Los dispositivos nos mantienen conectados constantemente, mezclando trabajo, ocio y descanso, y creando la sensación de estar presentes en todas partes, pero ausentes de lo que realmente sucede.
Esta dinámica, que él vincula con la sociedad del cansancio, genera estrés y agotamiento más que libertad. Para Han, el gran desafío es encontrar momentos de contacto real con el mundo, sin intermediarios tecnológicos, para vivir de manera más consciente y disfrutar de la vida sin depender de la pantalla.
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