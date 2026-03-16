El filósofo que plantea que los celulares vuelven irreal al mundo

Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que se destacó por sus reflexiones sobre la sociedad contemporánea, la cultura digital y la manera en cómo la tecnología influye en nuestra vida cotidiana. En sus obras, Han muestra cómo los dispositivos digitales no solo modifican la manera en que hablamos o nos conectamos, sino también cómo vemos y vivimos el mundo a nuestro alrededor.