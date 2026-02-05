Furor por la freidora de aire: cuál conviene comprar para no tirar la plata y cocinar sin aceite
el electrodoméstico del momento. Te explicamos qué tenés que mirar antes de gastar: claves de tamaño, potencia y limpieza.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En los últimos tiempos, las freidoras de aire han encontrado su camino hacia los hogares argentinos, imponiéndose como el electrodoméstico del momento.
Que es una freidora de aire
Este electrodoméstico, conocido internacionalmente como air fryer, es un invento muy reciente que la compañía alemana Philips presentó por primera vez al público en la feria de tecnología Internationale Funkausstellung (IFA) de Berlín, en el año 2010.
Con el atractivo de ofrecer una forma de cocinar más saludable al prescindir del uso intensivo de aceite, estas freidoras han capturado la atención sin sacrificar sabor.
Los supermercados en Argentina han sabido capitalizar esta creciente demanda. Desde modelos básicos y accesibles hasta versiones avanzadas con múltiples funciones, las freidoras de aire están disponibles en una amplia gama de precios y con atractivas facilidades de pago.
Qué tener en cuenta antes de comprar una freidora de aire
Una vez tenemos clara la decisión de compra, podemos barajar las opciones en función de diversos aspectos, según nuestras necesidades.
- Presupuesto: Como siempre, hay una amplia gama de precios con la que tendremos que jugar en función del presupuesto del que dispongamos. Las marcas de más renombre son lógicamente más caras, aunque también suben de precio los modelos que suman más funciones.
- Tamaño y capacidad: Tendremos que fijarnos bien en las medidas para que encaje en nuestra cocina y no esté condenada al olvido en un armario. Es importante tener en cuenta también la capacidad interior de cocinado, en función del volumen de comida que necesitemos manejar. Una familia con niños necesitará al menos cuatro litros, mientras que una pareja o alguien soltero tendrá más que suficiente con dos litros.
- Diseño: Acá entra en juego un poco el gusto personal, según nos resulte más atractivo o cómodo un diseño u otro. Es interesante valorar el sistema de mandos, si incluye pantalla digital o si permite ver el interior mientras se cocina. La paleta removedora automática puede facilitar el cocinado, pero también puede ser una molestia si se preparan alimentos más delicados. Las freidoras totalmente opacas obligan a estar más pendiente, a sacar la cubeta y remover manualmente los alimentos.
- Comodidad de uso y limpieza: En línea con el punto anterior, nos puede resultar más cómodo un diseño frontal de cajón o uno de apertura superior. Lo importante es que sea fácil de manejar, que el panel de mandos sea amigable y sencillo, y que la limpieza sea fácil y rápida. También puede interesarnos comprobar si tiene partes aptas para el lavavajillas.
- Materiales: El plástico de mala calidad da poca seguridad y tiende a estropearse más fácilmente. Es preferible apostar por acero inoxidable y materiales antiadherentes reforzados en la cubeta interior, así como las rejillas y posibles accesorios.
- Potencia y eficiencia: A mayor potencia, más velocidad y efectividad de cocinado, aunque también sube el gasto. La eficiencia energética es un aspecto más a valorar, pues si una freidora es potente necesitará menos tiempo para cocinar.
- Multifuncionalidad: Cuantos más extras incorpore un aparato, más sube el precio, por lo que no tiene sentido hacer la inversión si no les vamos a dar uso. Si ya cocinamos el pollo al horno, hacemos guisos en una crock-pot y tenemos una yogurtera, para poco nos servirá una freidora que sume todas esas funciones. Salvo que queramos reducir los electrodomésticos de casa para reunir todas las técnicas en un mismo chisme.
