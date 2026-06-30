Las cadenas de supermercados que lanzan ofertas en televisores con importantes rebajas
Entre las ofertas se encuentran televisores de marcas reconocidas y beneficios que varían según el medio de pago y el canal de compra.
Con el Mundial 2026 como uno de los principales impulsores del consumo, varias cadenas de supermercados renovaron sus promociones en televisores con descuentos que superan el 50% y planes de financiación en cuotas sin interés. Las ofertas incluyen modelos de diferentes tamaños y tecnologías, pensados tanto para quienes buscan un equipo básico como para quienes quieren renovar el living con una pantalla de última generación.
Lo que ofrece Carrefour: las ofertas van desde menos de $182.000 hasta pantallas premium
Uno de los modelos más accesibles es el televisor LED Noblex de 24 pulgadas, que se consigue por menos de $182.000, convirtiéndose en una de las opciones más económicas para habitaciones, cocinas o espacios reducidos.
Entre los descuentos más importantes aparece el Smart TV Hyundai de 43 pulgadas con Android TV, que alcanza una rebaja del 52%, una de las más altas dentro de la campaña vigente.
Para quienes buscan una mejor calidad de imagen, Carrefour también ofrece televisores 4K UHD y QLED, entre ellos:
- Smart TV BGH 50 pulgadas 4K UHD con Google TV: alrededor de $659.999, con un descuento cercano al 41%.
- Samsung QLED 55 pulgadas: más de $1.100.000, equipado con tecnología de puntos cuánticos para mejorar brillo y colores.
- Samsung Crystal UHD 75 pulgadas: uno de los modelos premium disponibles, ideal para disfrutar del Mundial con una pantalla de gran tamaño.
Las promociones pueden variar según la sucursal y también están disponibles en la tienda online de la cadena.
La financiación representa uno de los principales atractivos de la campaña, especialmente para quienes buscan renovar su televisor antes de los partidos más importantes del torneo.
Es importante tener en cuenta que el stock puede variar según cada sucursal, por lo que muchas cadenas recomiendan consultar previamente la disponibilidad tanto en sus locales físicos como en sus plataformas digitales.
Con estas promociones, los supermercados buscan aprovechar el aumento de la demanda generado por el Mundial y el crecimiento del consumo de contenidos vía streaming. Los descuentos, sumados a los planes de pago en cuotas, convierten a esta campaña en una de las más importantes del invierno para quienes están pensando en cambiar de televisor.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario