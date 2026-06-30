Las cadenas de supermercados que lanzan ofertas en televisores con importantes rebajas

La financiación representa uno de los principales atractivos de la campaña, especialmente para quienes buscan renovar su televisor antes de los partidos más importantes del torneo.

Es importante tener en cuenta que el stock puede variar según cada sucursal, por lo que muchas cadenas recomiendan consultar previamente la disponibilidad tanto en sus locales físicos como en sus plataformas digitales.

Con estas promociones, los supermercados buscan aprovechar el aumento de la demanda generado por el Mundial y el crecimiento del consumo de contenidos vía streaming. Los descuentos, sumados a los planes de pago en cuotas, convierten a esta campaña en una de las más importantes del invierno para quienes están pensando en cambiar de televisor.