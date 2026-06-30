Turismo en Chile: el destino con arenas blancas y playas amplias ideal para desconectar
Maicolpué aparece como una joya escondida del turismo en Chile, con playas de arena blanca, aguas cristalinas y un entorno que refleja la esencia de la costa.
Ubicado en la comuna de San Juan de la Costa, en la región de Los Lagos, Maicolpué propone una experiencia diferente dentro del turismo en Chile. Lejos de la imagen tradicional de los balnearios chilenos, este pequeño pueblo costero combina mar abierto, bosque nativo y ríos de aguas cristalinas en un paisaje donde la naturaleza es la gran protagonista.
Qué se puede hacer en Maicolpué
Uno de sus principales atractivos son sus playas de arena blanca, extensas costas y un entorno verde que modifica por completo la experiencia del visitante. Además, el destino cuenta con opciones gastronómicas, excursiones y distintos alojamientos turísticos para quienes buscan recorrer el sur chileno. En el sector de Río Sur, las aguas transparentes permiten disfrutar de jornadas de baño rodeadas de un ambiente natural único.
Pero la propuesta de Maicolpué va mucho más allá de sus playas. El lugar también invita a conocer el Parque Pichimallay, que forma parte de la red de Parques Mapu Lahual, un espacio ideal para actividades como senderismo, observación de flora autóctona y experiencias vinculadas al ecoturismo en Chile.
La combinación entre costa y naturaleza profunda es uno de los rasgos que diferencia a este destino. En esta zona de San Juan de la Costa conviven el bosque nativo de la cordillera de la Costa, las playas y las tradiciones gastronómicas de origen huilliche, formando una identidad local donde el vínculo con el mar sigue siendo fundamental.
Durante la temporada de verano, el balneario gana movimiento con distintas propuestas que fortalecen su perfil como destino turístico del sur de Chile. Celebraciones, actividades deportivas y encuentros al aire libre fueron sumando atractivo a una localidad que cada año recibe más visitantes.
El encanto de Maicolpué está en la variedad de paisajes que ofrece en un mismo recorrido: playa, río, bosque y cultura costera en un entorno tranquilo, alejado de los grandes centros turísticos. Es una alternativa para quienes buscan conocer un rincón del sur chileno con una conexión más cercana con la naturaleza.
Dónde queda Maicolpué
Además, forma parte de una zona costera que se consolidó como una de las postales más representativas de la provincia de Osorno. Junto a destinos como Pucatrihue y Bahía Mansa, integra una ruta de pequeños pueblos marítimos donde destacan la calma, los paisajes naturales y una forma de vivir el verano mucho más relajada.
Cómo llegar Maicolpué
Desde Buenos Aires o Mendoza, el viaje hacia el sur de Chile se realiza principalmente por ruta, cruzando la cordillera por pasos fronterizos como Los Libertadores o Pino Hachado, hasta conectar con la región de Los Lagos donde se encuentra Maicolpué dentro del circuito de turismo en Chile.
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