Turismo en Chile: el destino con arenas blancas y playas amplias ideal para desconectar

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El encanto de Maicolpué está en la variedad de paisajes que ofrece en un mismo recorrido: playa, río, bosque y cultura costera en un entorno tranquilo, alejado de los grandes centros turísticos. Es una alternativa para quienes buscan conocer un rincón del sur chileno con una conexión más cercana con la naturaleza.

Dónde queda Maicolpué

Además, forma parte de una zona costera que se consolidó como una de las postales más representativas de la provincia de Osorno. Junto a destinos como Pucatrihue y Bahía Mansa, integra una ruta de pequeños pueblos marítimos donde destacan la calma, los paisajes naturales y una forma de vivir el verano mucho más relajada.

Cómo llegar Maicolpué

Desde Buenos Aires o Mendoza, el viaje hacia el sur de Chile se realiza principalmente por ruta, cruzando la cordillera por pasos fronterizos como Los Libertadores o Pino Hachado, hasta conectar con la región de Los Lagos donde se encuentra Maicolpué dentro del circuito de turismo en Chile.