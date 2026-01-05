Golpe de suerte este domingo con el sorteo del Brinco dejó un nuevo millonario: cuánto ganó y de dónde es
El afortunado acertó los seis números del sorteo tradicional. Enterate en qué localidad se vendió la boleta ganadora y cuáles fueron las cifras de la fortuna.
Durante el último sorteo de Brinco, un solo apostador logró lo que todos sueñan: acertar los seis números de la modalidad Tradicional y alzarse con un pozo astronómico. La Lotería de Santa Fe confirmó que un nuevo millonario camina por las calles de la provincia de Buenos Aires.
El ganador, que jugó su boleta con los números 02 - 12 - 17 - 18 - 29 - 31, se adjudicó la suma total de $211.859.570. Según informaron fuentes oficiales del organismo, el ticket de la suerte fue vendido en una agencia de la localidad de Plátanos, perteneciente al partido de Berazategui.
Los detalles del sorteo del Brinco
La jugada ganadora del Brinco Tradicional no fue la única alegría de la jornada, aunque sí la más abultada. Mientras el flamante millonario ya prepara los festejos, el resto de los apostadores ya mira con atención el próximo sorteo, que promete seguir repartiendo millones en todo el país.
Por su parte, el agenciero que vendió la boleta ganadora también recibirá un importante premio estímulo por haber entregado el ticket de los seis aciertos.
¿Qué harías con esa plata? Por ahora, en Plátanos todo es misterio y alegría mientras buscan al dueño de la boleta que cambió su vida para siempre.
SORTEO DEL BRINCO DEL DOMINGO 4 DE ENERO
TRADICIONAL
- Nros: 02 12 17 18 29 31
- 1 ganador: $211.815.228
BRINCO JUNIOR
- Nros: 18 20 22 29 31 32
- 4 ganadores con 5 aciertos: $7.244.557 cada uno
BRINCO: POZO ESTIMADO Y PRÓXIMO SORTEO
- Pozo estimado
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 21hs.
