Golpe de suerte este domingo con el sorteo del Brinco dejó un nuevo millonario: cuánto ganó y de dónde es

El ganador, que jugó su boleta con los números 02 - 12 - 17 - 18 - 29 - 31, se adjudicó la suma total de $211.859.570. Según informaron fuentes oficiales del organismo, el ticket de la suerte fue vendido en una agencia de la localidad de Plátanos, perteneciente al partido de Berazategui.