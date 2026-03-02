Guerra de precios en Smart TVs: supermercados lanzan descuentos del 29% y hasta 12 cuotas

Coto

Coto apuesta fuerte con descuentos del 15% al 20%, principalmente con el beneficio adicional de Comunidad Coto, y financiación extendida en varios productos.

Entre los modelos destacados:

TOP HOUSE 50″ 4K Google TV – 20% off – $479.999 – 9 cuotas sin interés.

TOP HOUSE 55″ 4K – 15% off – $671.499 – 6 cuotas sin interés.

TCL QLED 65″ 4K Google TV – 20% off – $1.111.999 – 12 cuotas sin interés.

LG NanoCell 65″ 4K – 15% off – $1.572.499 – 12 cuotas sin interés.

LG NanoCell 75″ 4K – 20% off – $2.183.999 – 12 cuotas sin interés.

TCL QLED 75″ 4K – 20% off – $1.599.999 – 12 cuotas sin interés.

Ventaja: más opciones en pantallas grandes (65″ y 75″) con financiación extendida.

Clave: el mejor precio suele estar atado a Comunidad Coto.

¿Cuál supermercado conviene más?

Si buscás pantallas de 43″ con el mayor descuento porcentual , Carrefour lidera con hasta 29% off.

Si tu prioridad son pantallas grandes en 12 cuotas sin interés , Coto ofrece mejores condiciones de financiación.

En modelos premium OLED y QLED, ambos tienen opciones competitivas, pero conviene comparar precio final según el medio de pago disponible.

El stock puede variar según sucursal y canal online, por lo que es recomendable verificar disponibilidad antes de acercarse al local.

En este boom de promociones, el verdadero ganador será quien compare con atención y aproveche el plan que mejor se adapte a su bolsillo.