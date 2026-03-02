Guerra de precios en Smart TVs: supermercados lanzan descuentos del 29% y hasta 12 cuotas
Conocé los modelos de televisores en oferta, qué supermercado conviene más según el tamaño de la pantalla y cómo aprovechar al máximo la financiación.
La clave para aprovechar estas promociones está en comparar no solo el porcentaje de descuento, sino también el precio final, el medio de pago requerido y la cantidad de cuotas disponibles. En muchos casos, los beneficios están atados a programas propios.
Todos los descuentos en Smart TV
Carrefour
Carrefour ofrece una amplia variedad de marcas y tamaños, con foco en modelos 43″, 55″ y 65″, además de opciones premium OLED.
Algunas de las ofertas destacadas:
Smart TV 43″ TCL QLED Google TV 43S5K – 8% off – $429.000 – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
Smart TV 43″ BGH Android B4325FS5 – 28% off – $429.000 – 6 cuotas sin interés.
Philips 43″ FHD 43PFD6910/77 – 29% off – $429.000 – 6 cuotas sin interés.
Noblex 43″ Roku DB43X-3100 – 29% off – $419.000 – 3 cuotas sin interés.
Samsung QLED 55″ 4K Tizen – 21% off – $899.000 – 6 cuotas sin interés.
Philips 65″ 4K Ambilight – 7% off – $1.199.000 – 12 cuotas sin interés.
BGH OLED 65″ Ultra HD – 14% off – $3.299.999 – envío exclusivo.
Ventaja: mayor variedad de marcas reconocidas y descuentos agresivos en modelos de 43 pulgadas.
Clave: muchas promos dependen del uso de la tarjeta propia.
Coto
Coto apuesta fuerte con descuentos del 15% al 20%, principalmente con el beneficio adicional de Comunidad Coto, y financiación extendida en varios productos.
Entre los modelos destacados:
TOP HOUSE 50″ 4K Google TV – 20% off – $479.999 – 9 cuotas sin interés.
TOP HOUSE 55″ 4K – 15% off – $671.499 – 6 cuotas sin interés.
TCL QLED 65″ 4K Google TV – 20% off – $1.111.999 – 12 cuotas sin interés.
LG NanoCell 65″ 4K – 15% off – $1.572.499 – 12 cuotas sin interés.
LG NanoCell 75″ 4K – 20% off – $2.183.999 – 12 cuotas sin interés.
TCL QLED 75″ 4K – 20% off – $1.599.999 – 12 cuotas sin interés.
Ventaja: más opciones en pantallas grandes (65″ y 75″) con financiación extendida.
Clave: el mejor precio suele estar atado a Comunidad Coto.
¿Cuál supermercado conviene más?
Si buscás pantallas de 43″ con el mayor descuento porcentual, Carrefour lidera con hasta 29% off.
Si tu prioridad son pantallas grandes en 12 cuotas sin interés, Coto ofrece mejores condiciones de financiación.
En modelos premium OLED y QLED, ambos tienen opciones competitivas, pero conviene comparar precio final según el medio de pago disponible.
El stock puede variar según sucursal y canal online, por lo que es recomendable verificar disponibilidad antes de acercarse al local.
En este boom de promociones, el verdadero ganador será quien compare con atención y aproveche el plan que mejor se adapte a su bolsillo.
