Boom de ofertas en Smart TV: los descuentos y cuotas sin interés para aprovechar en supermercados
Las principales cadenas de supermercados activaron promociones fuertes en televisores, con rebajas que llegan hasta el 29% y financiación en cuotas sin interés.
La mayoría de los modelos incluidos son Smart TV LED, QLED, OLED y NanoCell, en tamaños que van desde 24 hasta 85 pulgadas, con resoluciones HD, Full HD y 4K. En muchos casos, los planes de pago permiten financiar en 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés, según el banco o tarjeta propia de cada cadena.
Las ofertas imperdibles en Coto
En Coto, los descuentos alcanzan hasta el 20% con Comunidad Coto, además de financiación en hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.
Entre las opciones más atractivas se encuentran:
-
Smart TV LED TOP HOUSE 50″ 4K Google TV Th5024us6g
20% off con Comunidad Coto – $479.999,20 (antes $599.999) – 9 cuotas sin interés.
Smart TV LED SHARP 55″ 4K Google TV 4T-C55FL6L
20% off con Comunidad Coto – $703.999,20 (antes $879.999) – 12 cuotas sin interés.
Smart TV QLED TCL 65″ 4K Google TV 65C655
20% off con Comunidad Coto – $1.111.999,20 (antes $1.389.999) – 12 cuotas.
Smart TV NanoCell LG 75″ 4K 75nano80tsa
20% off – $2.183.999,20 (antes $2.729.999) – 12 cuotas sin interés.
También hay alternativas más accesibles como el TOP HOUSE 43″ FHD Android TV, con 20% de descuento y 6 cuotas sin interés, ideal para quienes buscan renovar el televisor sin hacer una gran inversión.
Las ofertas imperdibles en Carrefour
En Carrefour, los descuentos llegan hasta el 29%, especialmente con financiación mediante Mi Carrefour Crédito.
Entre los modelos destacados figuran:
-
Smart TV LED FHD 43″ Philips 43PFD6910/77
29% off – $429.000 (antes $609.000) – 6 cuotas sin interés.
Smart TV 43″ Noblex Roku DB43X-3100
29% off – $419.000 (antes $598.000) – 3 cuotas sin interés.
Smart TV 55″ Samsung QLED 4K Tizen QN55Q7FAAGCZB
21% off – $899.000 (antes $1.139.000) – 6 cuotas sin interés.
Smart TV LED 4K 55″ Philips 55PUD7309/77
19% off – $799.000 (antes $998.000) – 9 cuotas sin interés.
En pantallas más grandes también hay opciones, como el Philips 75″ 4K Google TV, con financiación en 12 cuotas, y modelos OLED de 65 pulgadas con rebajas superiores al 10%.
Antes de comprar, es importante tener en cuenta que las promociones están sujetas a stock y plazos determinados. En algunos casos, los mayores descuentos aplican exclusivamente con tarjetas propias o programas de fidelización.
Para quienes estaban esperando el momento indicado para cambiar el televisor, estas ofertas representan una oportunidad concreta para acceder a tecnología 4K, QLED u OLED con financiación en cuotas sin interés.
