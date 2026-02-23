Boom de ofertas en Smart TV: los descuentos y cuotas sin interés para aprovechar en supermercados

Entre los modelos destacados figuran:

Smart TV LED FHD 43″ Philips 43PFD6910/77 29% off – $429.000 (antes $609.000) – 6 cuotas sin interés.

Smart TV 43″ Noblex Roku DB43X-3100 29% off – $419.000 (antes $598.000) – 3 cuotas sin interés.

Smart TV 55″ Samsung QLED 4K Tizen QN55Q7FAAGCZB 21% off – $899.000 (antes $1.139.000) – 6 cuotas sin interés.

Smart TV LED 4K 55″ Philips 55PUD7309/77 19% off – $799.000 (antes $998.000) – 9 cuotas sin interés.

En pantallas más grandes también hay opciones, como el Philips 75″ 4K Google TV, con financiación en 12 cuotas, y modelos OLED de 65 pulgadas con rebajas superiores al 10%.

Antes de comprar, es importante tener en cuenta que las promociones están sujetas a stock y plazos determinados. En algunos casos, los mayores descuentos aplican exclusivamente con tarjetas propias o programas de fidelización.

Para quienes estaban esperando el momento indicado para cambiar el televisor, estas ofertas representan una oportunidad concreta para acceder a tecnología 4K, QLED u OLED con financiación en cuotas sin interés.