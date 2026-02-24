Ofertas en Smart TV: lanzan descuentos de hasta el 29% y 12 cuotas sin interés en supermercados
Coto y Carrefour lanzaron rebajas imperdibles en televisores LED, QLED y 4K. Descubrí los modelos destacados y cómo financiar tu compra en cuotas.
En ese contexto, distintas cadenas lanzaron descuentos de hasta el 29% y planes de hasta 12 cuotas sin interés, según el medio de pago y programa de beneficios.
Las promociones abarcan Smart TV con tecnología LED, QLED, OLED y NanoCell, en tamaños que van desde 24 hasta 85 pulgadas, con resoluciones HD, Full HD y 4K. En varios casos, los descuentos más importantes se aplican con tarjetas propias o programas de fidelización.
Las promociones en Coto
En Coto, las rebajas llegan hasta el 20%, especialmente para quienes estén adheridos a Comunidad Coto, además de financiación en hasta 12 cuotas sin interés.
Entre las ofertas destacadas se encuentran:
Smart TV LED TOP HOUSE 50″ 4K Google TV Th5024us6g: 20% off con Comunidad Coto, a $479.999,20 (antes $599.999), en 9 cuotas sin interés.
Smart TV LED SHARP 55″ 4K Google TV 4T-C55FL6L: 20% de descuento, a $703.999,20 (antes $879.999), con 12 cuotas.
Smart TV QLED TCL 65″ 4K Google TV 65C655: 20% off, a $1.111.999,20.
Smart TV NanoCell LG 75″ 4K 75nano80tsa: 20% de descuento, con precio final de $2.183.999,20 y financiación en 12 cuotas.
También hay opciones más accesibles, como modelos de 43 y 50 pulgadas con 15% y 20% de descuento, ideales para quienes buscan renovar sin hacer una inversión tan alta.
Las promociones en Carrefour
En Carrefour, los descuentos alcanzan hasta el 29%, con financiación a través de Mi Carrefour Crédito en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés, según el producto.
Entre los modelos destacados figuran:
Smart TV LED FHD 43″ Philips 43PFD6910/77: 29% off, a $429.000 (antes $609.000).
Smart TV 43″ Noblex Roku DB43X-3100: 29% de rebaja, a $419.000.
Smart TV 55″ Samsung QLED 4K Tizen QN55Q7FAAGCZB: 21% off, a $899.000.
Smart TV LED 4K 55″ Philips 55PUD7309/77: 19% de descuento, a $799.000.
TV 24″ Noblex HD 24X4000: 27% off, a $199.000.
En pantallas de mayor tamaño también hay oportunidades, como modelos de 65 y 75 pulgadas con financiación extendida, lo que permite distribuir el gasto en pagos sin interés.
