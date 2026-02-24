Ofertas en Smart TV: lanzan descuentos de hasta el 29% y 12 cuotas sin interés en supermercados

Las promociones en Carrefour

En Carrefour, los descuentos alcanzan hasta el 29%, con financiación a través de Mi Carrefour Crédito en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés, según el producto.

Entre los modelos destacados figuran:

Smart TV LED FHD 43″ Philips 43PFD6910/77 : 29% off, a $429.000 (antes $609.000).

Smart TV 43″ Noblex Roku DB43X-3100 : 29% de rebaja, a $419.000.

Smart TV 55″ Samsung QLED 4K Tizen QN55Q7FAAGCZB : 21% off, a $899.000.

Smart TV LED 4K 55″ Philips 55PUD7309/77 : 19% de descuento, a $799.000.

TV 24″ Noblex HD 24X4000: 27% off, a $199.000.

En pantallas de mayor tamaño también hay oportunidades, como modelos de 65 y 75 pulgadas con financiación extendida, lo que permite distribuir el gasto en pagos sin interés.