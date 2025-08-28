Guía de compras: dónde te conviene adquirir el último modelo de Samsung

Samsung Galaxy S21 Ultra

En cuarto lugar, se encuentra al S21 Ultra, un lanzamiento muy exitoso en su momento. Se consigue desde u$s350 (aproximadamente $455.000) en Amazon y Tiendamia, valores que compiten cara a cara con opciones del modelo anterior.

En Mercado Libre el precio ronda los $600.000 (u$s 461), mientras que en Zelucash (Samsung tampoco lo tiene disponible en su tienda) escala hasta $750.000, superando los u$s 576. Ambas con opciones en cuotas sin interés.

S21

Samsung Galaxy S25

El tercer puesto es para el modelo base de la línea de celulares S25, elegido por quienes buscan diseño innovador y lo último en tecnología, con la incorporación de la inteligencia artificial además de su gran capacidad técnica.

En Amazon y Tiendamia, el valor arranca en u$s450 (unos $585.000), mientras que en Mercado Libre parte de $1.300.000 (u$s 1.000). En la tienda oficial de Samsung, este dispositivo se encuentra en $1.990.000 (u$s 1.530), considerablemente más caro.

S25

Samsung Galaxy S24 Ultra

En el segundo puesto, aparece un lanzamiento del año pasado, y uno de los mejores modelos de celular más potentes. Su precio en las tiendas de Amazon o Tiendamia se ubica entre los u$s750 ($975.000).

En Mercado Libre, parte de $1.250.000 (aproximadamente u$s 960), y en la tienda oficial de Samsung, arranca en $2.600.000, cifra que supera los u$s2.000 y lo convierte en la alternativa menos competitiva en relación a las demás tiendas, pero con una ventaja, y son las 12 cuotas sin interés.

S24 ULTRA

Samsung Galaxy S23

Es la mejor opción de Samsung para este 2025. Cuenta con una gran capacidad tecnológica y varios años de actualizaciones, además de una diferencia de precio notable frente al S24 y al S25.

En Amazon o Tiendamia puede conseguirse desde u$s346 (alrededor de $450.000), mientras que en Mercado Libre parte de $650.000, equivalentes a unos u$s500. En la tienda de Samsung no está disponible, y los modelos disponibles similares son el S23+, con un precio de $1.000.000.

S23

Los beneficios de cada plataforma

Amazon brinda variedad y política clara de devoluciones, Tiendamia nos da la posibilidad de pagar en pesos y cuotas con distintos bancos argentinos junto con sus promociones y descuentos, y Mercado Libre prioriza la inmediatez, pero con menor respaldo y mayor margen de riesgo sobre el origen y la garantía de los distintos modelos y equipos.

La tienda de Samsung es evidentemente la opción mas segura, porque además de pagos en cuotas sin interés con determinadas tarjetas, ofrece su plan canje para entregar un celular usado como parte de pago, aunque conlleva en general pagar un poco más.

Amazon ofrece acceso a precios internacionales muy competitivos, amplia disponibilidad de versiones y una política clara de costos y garantía internacional. Incluso considerando impuestos y gastos de envío, el precio final suele ser significativamente más bajo que en cualquier comercio argentino. La principal limitación radica en que no todos los modelos cuentan con envío directo al país, lo que a veces obliga a recurrir a servicios de casilla o intermediarios.

Tiendamia simplifica al máximo el proceso de importación: el comprador sabe exactamente cuánto pagará en pesos, puede abonar con tarjeta y aprovechar promociones bancarias. El envío suele ser confiable, aunque los plazos pueden ser largos. En cuanto a respaldo, la garantía depende del origen del producto y podría no ser tan ágil ante inconvenientes.

La tienda oficial de Samsung brinda la seguridad de adquirir el producto directamente de la marca, con soporte local y gestión de garantía en Argentina. También ofrece planes de pago en cuotas sin interés y atención personalizada, además del plan canje, lo cual es atractivo para quienes valoran la confianza y la inmediatez.

Mercado Libre se posiciona como el canal más rápido y flexible en términos de pago; es común encontrar envíos en 24 o 48 horas y planes de financiación en cuotas.

Cuál es el mejor Samsung Galaxy S para comprar en 2025

El principal candidato es el S23, mediante Amazon o Tiendamia, por que es la mejor opción para todos aquellos cuya prioridad no sean las cuotas. Por su calidad, gran capacidad de tecnología, y años vigentes de actualización, se sitúa como el mejor modelo de la marca para comprar en 2025.