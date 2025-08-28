Tensión en Corrientes: Iñaki Gutiérrez empujó a un camarógrafo y discutió con una periodista de LN+
Visiblemente alterado, el dirigente libertario quedó envuelto en los incidentes por los que Karina Milei y Martín Menem tuvieron que abortar la caravana de campaña.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron abucheados y echados por vecinos este jueves en la ciudad de Corrientes, en una nueva y fallida caravana en la que el dirigente libertario Iñaki Gutiérrez también quedó envuelto en los incidentes y hasta terminó discutiendo de forma violenta con una periodista.
Este repudio se produce en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que ambos, junto a Lule Menem, son señalados como protagonistas tras la filtración de los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo. El incidente en Corrientes añade una capa de tensión a la situación política y mediática que enfrentan los funcionarios.
Fue luego de la evacuación de la fallida caravana cuando periodistas de A24 que cubrían el acto denunciaron haber sufrido agresiones de militantes libertarios y, presuntamente, de la seguridad de los funcionarios. En el vivo de ese canal se pudo ver cómo atacaron a su compañero, en medio de empujones y forcejeos con ella.m
En paralelo, las cámaras de LN+ captaron parte del ataque a su colega, y se observó a Iñaki empujando al trabajador de prensa, lo que derivó en la intervención de la cronista, quien se encontraba sin retornos, los que dijo perder "en los empujones".
"¿Qué es lo que te pasa, Iñaki?", cruzó la periodista de LN+ al funcionario libertario, quien se encontraba por demás alterado. "¿Se piensan que porque son periodistas pueden empujar a la gente? Pateó un auto oficial, eso no es hacer periodista", denunció.
La entrevista fue subiendo el tenor por las formas de Gutiérrez, quien se mostraba bastante enojado. "Tenés que hablar cuando sabés entonces", arremetió el joven libertario, y mientras la periodista ya parecía incómoda y le pedía que se tranquilizara, respondió exaltado: "Estoy sumamente tranquilo".
