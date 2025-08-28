Tensión en Corrientes: Iñaki Gutiérrez empujó a un camarógrafo y discutió con una periodista de LN+

"¿Qué es lo que te pasa, Iñaki?", cruzó la periodista de LN+ al funcionario libertario, quien se encontraba por demás alterado. "¿Se piensan que porque son periodistas pueden empujar a la gente? Pateó un auto oficial, eso no es hacer periodista", denunció.

La entrevista fue subiendo el tenor por las formas de Gutiérrez, quien se mostraba bastante enojado. "Tenés que hablar cuando sabés entonces", arremetió el joven libertario, y mientras la periodista ya parecía incómoda y le pedía que se tranquilizara, respondió exaltado: "Estoy sumamente tranquilo".