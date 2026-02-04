Hacen las mejores papas fritas de Buenos Aires: los 2 bodegones baratos con porciones gigantes

Las especialidades de "Motín del Bajo"

Motín del Bajo "Motín del Bajo" presenta un menú compuesto por milanesas, provoletas, ensaladas y abundantes porciones de papas fritas. Redes sociales

A pocos minutos de la ciudad, en el Bajo de San Isidro, se encuentra "Motín del Bajo", un bodegón de barrio que destaca por su ambiente acogedor y sus generosas porciones, además de presentar precios amigables para no golpear el bolsillo de los comensales.

Su carta incluye milanesas grandes, provoletas y ensaladas, siempre acompañadas de abundantes papas fritas, ideales para compartir. Con precios razonables, es un espacio perfecto para disfrutar de comida casera en compañía de amigos o familiares.