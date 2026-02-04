Hacen las mejores papas fritas de Buenos Aires: los 2 bodegones baratos con porciones gigantes
Uno reabrió hace poco y es furor. Tienen milanesas para compartir, tortillas babé y precios que no existen. El dato para comer rico y gastar poco.
En Buenos Aires, los clásicos bodegones son verdaderos bastiones de la comida casera, donde cada plato refleja años de tradición y recetas familiares. Desde empanadas y asados hasta pizzas y papas fritas, estos puntos de encuentro ofrecen sabores únicos que deleitan el paladar de hasta los comensales más exigentes.
Si bien se pueden encontrar diferentes restaurantes para sumergirse en preparaciones exquisitas, "Bar Iberia" y "Motín del Bajo" se presentan como opciones perfectas para probar las mejores papas fritas del circuito gastronómico porteño. Sin embargo, estos establecimientos también aportan ambientes cálidos y precios amigables para el bolsillo.
Las especialidades de "Bar Iberia"
"Bar Iberia", fundado en 1897, se transformó en un ícono de la cultura española en Buenos Aires. Después de cerrar temporalmente durante la pandemia, reabrió en 2024 con el objetivo de mantener su esencia histórica y los sabores que lo hicieron reconocido en el ámbito.
Su carta está centrada en la tradición española, con más de 15 variedades de tortilla de papa acompañadas siempre de sus famosas papas fritas caseras. Además, ofrece otras preparaciones típicas de España que atraen a locales y turistas por igual.
Entre los platos más populares se destacan las milanesas napolitanas de gran tamaño, pensadas para compartir y servidas con abundantes guarniciones. El amplio salón proporciona un ambiente cómodo y familiar, ideal para disfrutar de un almuerzo cualquier día de la semana.
Las especialidades de "Motín del Bajo"
A pocos minutos de la ciudad, en el Bajo de San Isidro, se encuentra "Motín del Bajo", un bodegón de barrio que destaca por su ambiente acogedor y sus generosas porciones, además de presentar precios amigables para no golpear el bolsillo de los comensales.
Su carta incluye milanesas grandes, provoletas y ensaladas, siempre acompañadas de abundantes papas fritas, ideales para compartir. Con precios razonables, es un espacio perfecto para disfrutar de comida casera en compañía de amigos o familiares.
