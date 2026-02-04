Mapa en vivo de las lluvias hoy miércoles en Buenos Aires: a qué hora son las tormentas más fuertes

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

Más lluvias en Buenos Aires: cómo sigue el clima

Se mantiene el mal clima para el jueves, en una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado y chances de lluvias durante todo el día, con tormentas asiladas en la mañana y tarde y chaparrones en la noche; junto a temperaturas de entre 23 y 33 grados.

Para sumar malas noticias climáticas, la inestabilidad se extendería al viernes, con probabilidades de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. El cierre de la semana se prevé con temperaturas estimadas en 18 grados para la mínima y 29 para la máxima, notándose el descenso.

El buen clima regresaría para el fin de semana. El SMN espera un sábado con cielo entre algo nublado y despejado, con marcas térmicas que oscilarán entre 18 y 30 grados; mientras que el domingo tendría cielo ligeramente nublado, con una mínima de 19 y una máxima de 30 grados, con la amplitud térmica como característica.