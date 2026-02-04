Mapa en vivo de las lluvias hoy miércoles en Buenos Aires: a qué hora son las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored esperan una jornada con lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Algunas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivieron este martes tormentas fuertes, y mientras se mantiene la ola de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un alivio térmico pero también más días con lluvias, comenzando con este miércoles.
Luego de lo que fue una jornada con picos de 37 grados de máxima, y algunas precipitaciones fuertes, el organismo prevé un miércoles con cielo mayormente nublado y probabilidades de tormentas aisladas en horas de la tarde, con marcas térmicas de entre 23 y 32 grados.
El sitio especializado Meteored ratifica estas probabilidades de precipitaciones, pero en forma de lluvia débil cerca de las 14 horas.
En tanto, si bien descendieron las temperaturas, el SMN mantenía una alerta amarilla por calor. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Más lluvias en Buenos Aires: cómo sigue el clima
Se mantiene el mal clima para el jueves, en una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado y chances de lluvias durante todo el día, con tormentas asiladas en la mañana y tarde y chaparrones en la noche; junto a temperaturas de entre 23 y 33 grados.
Para sumar malas noticias climáticas, la inestabilidad se extendería al viernes, con probabilidades de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. El cierre de la semana se prevé con temperaturas estimadas en 18 grados para la mínima y 29 para la máxima, notándose el descenso.
El buen clima regresaría para el fin de semana. El SMN espera un sábado con cielo entre algo nublado y despejado, con marcas térmicas que oscilarán entre 18 y 30 grados; mientras que el domingo tendría cielo ligeramente nublado, con una mínima de 19 y una máxima de 30 grados, con la amplitud térmica como característica.
