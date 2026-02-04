Urgente alerta por tormentas fuertes con granizo sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este miércoles por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
Mientras sigue la ola de calor, también se mantiene este miércoles el clima inestable en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una sorpresiva alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó su alerta amarilla que afectaba este miércoles 4 de febrero a parte del centro y oeste del territorio bonaerense. Este martes, incluso, un fuerte temporal sorprendió a zonas del AMBA.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Se prevén valores acumulados entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual, según el informe del SMN.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Mientras se mantiene la ola de calor, y por lo tanto el alerta amarillo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un alivio térmico pero también que la semana continúe con otra jornada con mal tiempo, con posibles lluvias y tormentas fuertes.
De esta manera, el organismo prevé un miércoles con cielo mayormente nublado y probabilidades de tormentas aisladas en horas de la tarde, con marcas térmicas de entre 23 y 32 grados.
Además, el SMN mantenía una alerta amarilla por calor. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
