Urgente alerta por tormentas fuertes con granizo sacude hoy miércoles a Buenos Aires: qué dice el SMN

Se prevén valores acumulados entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual, según el informe del SMN.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Mientras se mantiene la ola de calor, y por lo tanto el alerta amarillo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un alivio térmico pero también que la semana continúe con otra jornada con mal tiempo, con posibles lluvias y tormentas fuertes.

De esta manera, el organismo prevé un miércoles con cielo mayormente nublado y probabilidades de tormentas aisladas en horas de la tarde, con marcas térmicas de entre 23 y 32 grados.

Además, el SMN mantenía una alerta amarilla por calor. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.