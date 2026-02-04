Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del miércoles 4 de febrero

Para sumar malas noticias climáticas, la inestabilidad se extendería al viernes, con probabilidades de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. El cierre de la semana se prevé con temperaturas estimadas en 18 grados para la mínima y 29 para la máxima, notándose el descenso.

El buen clima regresaría para el fin de semana. El SMN espera un sábado con cielo entre algo nublado y despejado, con marcas térmicas que oscilarán entre 18 y 30 grados; mientras que el domingo tendría cielo ligeramente nublado, con una mínima de 19 y una máxima de 30 grados, con la amplitud térmica como característica.