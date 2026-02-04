Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del miércoles 4 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con calor y con posibles lluvias en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Mientras se mantiene la ola de calor, y por lo tanto el alerta amarillo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un alivio térmico pero también que la semana continúe con otra jornada con mal tiempo, con posibles lluvias y tormentas fuertes.
De esta manera, el organismo prevé un miércoles con cielo mayormente nublado y probabilidades de tormentas aisladas en horas de la tarde, con marcas térmicas de entre 23 y 32 grados.
Además, el SMN mantenía una alerta amarilla por calor. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Se mantiene el mal clima para el jueves, en una jornada que se anticipa con cielo mayormente nublado y chances de lluvias durante todo el día, con tormentas asiladas en la mañana y tarde y chaparrones en la noche; junto a temperaturas de entre 23 y 33 grados.
Para sumar malas noticias climáticas, la inestabilidad se extendería al viernes, con probabilidades de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. El cierre de la semana se prevé con temperaturas estimadas en 18 grados para la mínima y 29 para la máxima, notándose el descenso.
El buen clima regresaría para el fin de semana. El SMN espera un sábado con cielo entre algo nublado y despejado, con marcas térmicas que oscilarán entre 18 y 30 grados; mientras que el domingo tendría cielo ligeramente nublado, con una mínima de 19 y una máxima de 30 grados, con la amplitud térmica como característica.
