Los reyes del osobuco: los dos bodegones de Buenos Aires donde sirven porciones de 2,5 kilos y cocción lenta

Pensada para compartir, esta porción ronda los 2,5 kilos y se cocina durante seis horas hasta lograr una textura suave y llena de sabor, servida con un puré perfumado. Un detalle a tener en cuenta es su esquema de atención: abre por la noche de martes a sábado, mientras que los almuerzos de sábado y domingo están habilitados únicamente para socios del club.