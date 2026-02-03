Los reyes del osobuco: los dos bodegones de Buenos Aires donde sirven porciones de 2,5 kilos y cocción lenta
"La Casona de Belgrano" y "La Ochavita" son los elegidos. Tienen piezas de 2,5 kilos que se cocinan por 6 horas y se cortan con cuchara. Dónde quedan.
En una ciudad donde la tradición gastronómica convive en cada barrio, los bodegones de Buenos Aires están innovando todo el tiempo, con preparaciones excéntricas y sabores únicos. Con porciones generosas, recetas caseras y un clima tan cálido como familiar, estos espacios reversionan platos clásicos que se fueron quedando en el pasado producto del paso del tiempo.
En ese contexto, el osobuco se consolidó como uno de los cortes protagonistas en muchas cartas. Aunque es habitual encontrarlo en distintos restaurantes, no todos logran sacarle el máximo provecho. Solo algunos bodegones consiguen una cocción precisa y un sabor profundo, y entre ellos se destacan "La Casona de Belgrano" y "La Ochavita".
Las especialidades de "La Casona de Belgrano"
Ubicado dentro del Club Belgrano, este restaurante propone una cocina de raíz hogareña y refinada. En su menú conviven opciones tradicionales como empanadas, pastas y carnes, pero hay un plato que se roba todas las miradas: el Osobuco Rey.
Pensada para compartir, esta porción ronda los 2,5 kilos y se cocina durante seis horas hasta lograr una textura suave y llena de sabor, servida con un puré perfumado. Un detalle a tener en cuenta es su esquema de atención: abre por la noche de martes a sábado, mientras que los almuerzos de sábado y domingo están habilitados únicamente para socios del club.
Las especialidades de "La Ochavita"
En Mataderos, "La Ochavita" mantiene vivo el espíritu del bodegón clásico porteño. El espacio es tradicional, con mobiliario de madera, guiños al pasado y una atención cercana a cargo de sus propios dueños, el Tano y Mariana, que le dan al lugar un clima familiar.
Aunque el menú ofrece varias opciones bien criollas, el plato estrella es el osobuco hecho en olla, cocinado lentamente hasta lograr una carne sabrosa y bien tierna. La propuesta se completa con empanadas fritas de vacío, sándwiches de milanesa y pastas caseras. Está ubicado en Pieres 1399, a metros de avenida Alberdi.
