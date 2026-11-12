Las personas que podrán gozar de hasta un 35% en supermercados durante noviembre
Durante noviembre algunos podran aprovechar promociones en supermercados que alcanzan el 35% de descuento y ofrecen reintegros de hasta $40.000
Los jubilados y pensionados de ANSES cuentan con diferentes promociones para reducir sus gastos en alimentos y productos de primera necesidad durante noviembre de 2026. A través de acuerdos con supermercados y beneficios bancarios, algunos consumidores pueden acceder a descuentos de hasta el 35%.
Estas promociones permiten aliviar el impacto de los gastos cotidianos y, en determinados casos, obtener reintegros de hasta $40.000, dependiendo de la entidad financiera y del medio de pago.
Sin embargo, los beneficios no son iguales para todos los usuarios. Por eso, antes de realizar una compra, es importante conocer qué supermercados participan, cuáles son los requisitos y cómo funcionan los límites de devolución.
Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados en noviembre
Durante noviembre, distintas cadenas de supermercados participan de promociones destinadas a jubilados y pensionados, tanto mediante el programa de beneficios de ANSES como a través de acuerdos con entidades bancarias.
Entre los comercios que ofrecen descuentos se encuentran Carrefour, Coto, ChangoMás, Jumbo, Disco y Vea, aunque las condiciones pueden variar según la sucursal, el banco y la tarjeta utilizada.
Una de las promociones más destacadas corresponde a Banco Patagonia, que ofrece beneficios que pueden alcanzar el 35% de descuento y reintegros de hasta $40.000, según las condiciones de cada campaña.
Por su parte, Banco Supervielle cuenta con descuentos para clientes jubilados en determinados días de la semana y comercios adheridos, con porcentajes y topes específicos.
Es importante tener en cuenta que el descuento máximo no se aplica necesariamente en todos los supermercados. Algunas promociones son exclusivas para determinados medios de pago o categorías de clientes.
En el programa Beneficios ANSES, los descuentos informados para noviembre son:
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Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.
Coto y La Anónima: 10% de descuento, sin tope de reintegro.
Josimar: 15% de descuento, sin tope.
Carrefour: 10% de descuento, con un límite de $35.000.
ChangoMás: 10% de descuento, con un tope de $15.000.
Día: 10% de descuento, con un máximo de $2.000 por transacción.
Además, algunos bancos ofrecen promociones adicionales. Banco Patagonia alcanza el 35% de descuento con un tope mensual de $40.000; Banco Supervielle ofrece un 20% los martes en cadenas adheridas; Banco Galicia, hasta un 25% con un límite mensual de $20.000; y Banco Nación, un 5% adicional con un tope mensual de $20.000. <Cite ref="turn698336view0"/>
Cómo acceder a los descuentos de ANSES
Para aprovechar los descuentos de ANSES en supermercados, los jubilados y pensionados no necesitan realizar una inscripción previa ni completar trámites adicionales.
El requisito principal es utilizar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria donde cobran sus haberes. En el caso de las promociones bancarias, algunas entidades también permiten pagar mediante aplicaciones o billeteras digitales.
Antes de realizar una compra, es importante verificar los días de vigencia, los topes de reintegro y los productos incluidos, ya que las condiciones pueden cambiar según el comercio y el medio de pago.
También conviene comprobar si los beneficios bancarios pueden combinarse con los descuentos de ANSES, porque no todas las promociones son acumulables.
De esta manera, los jubilados y pensionados pueden aprovechar las ofertas disponibles durante noviembre y conseguir un ahorro significativo en sus compras habituales.
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