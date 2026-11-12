Las personas que podrán gozar de hasta un 35% en supermercados durante noviembre

Una de las promociones más destacadas corresponde a Banco Patagonia, que ofrece beneficios que pueden alcanzar el 35% de descuento y reintegros de hasta $40.000, según las condiciones de cada campaña.

Por su parte, Banco Supervielle cuenta con descuentos para clientes jubilados en determinados días de la semana y comercios adheridos, con porcentajes y topes específicos.

Es importante tener en cuenta que el descuento máximo no se aplica necesariamente en todos los supermercados. Algunas promociones son exclusivas para determinados medios de pago o categorías de clientes.

En el programa Beneficios ANSES, los descuentos informados para noviembre son:

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima: 10% de descuento, sin tope de reintegro.

Josimar: 15% de descuento, sin tope.

Carrefour: 10% de descuento, con un límite de $35.000.

ChangoMás: 10% de descuento, con un tope de $15.000.

Día: 10% de descuento, con un máximo de $2.000 por transacción.

Además, algunos bancos ofrecen promociones adicionales. Banco Patagonia alcanza el 35% de descuento con un tope mensual de $40.000; Banco Supervielle ofrece un 20% los martes en cadenas adheridas; Banco Galicia, hasta un 25% con un límite mensual de $20.000; y Banco Nación, un 5% adicional con un tope mensual de $20.000. <Cite ref="turn698336view0"/>

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

Para aprovechar los descuentos de ANSES en supermercados, los jubilados y pensionados no necesitan realizar una inscripción previa ni completar trámites adicionales.

El requisito principal es utilizar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria donde cobran sus haberes. En el caso de las promociones bancarias, algunas entidades también permiten pagar mediante aplicaciones o billeteras digitales.

Antes de realizar una compra, es importante verificar los días de vigencia, los topes de reintegro y los productos incluidos, ya que las condiciones pueden cambiar según el comercio y el medio de pago.

También conviene comprobar si los beneficios bancarios pueden combinarse con los descuentos de ANSES, porque no todas las promociones son acumulables.

De esta manera, los jubilados y pensionados pueden aprovechar las ofertas disponibles durante noviembre y conseguir un ahorro significativo en sus compras habituales.